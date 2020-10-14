中國再次當選聯合國人權理事會成員　任期為2021年至2023年

聯合國在10月13日選出人權理事會新一屆成員，據中國常駐聯合國代表團網站消息，中國當選2021至2023年度人權理事會成員。 代表團表示，中國對廣大會員國的支持表示感謝，對同期當選的其他成員表示祝賀。

10月1日，中國國家主席習近平在聯合國大會紀念北京世界婦女大會25周年高級別會議上通過視頻發表講話。（新華社）

代表團稱，中國一貫高度重視促進和保護人權，中國特色人權發展道路取得巨大成就。中國此前曾四次擔任人權理事會成員。中方將以此為契機，繼續支持多邊主義，捍衛聯合國憲章宗旨和原則，深入參與人權理事會工作，推進國際人權交流與合作，反對將人權問題政治化和雙重標準的錯誤做法，為推動國際人權事業健康發展做出更大貢獻。

人權理事會成立於2006年，是聯合國負責促進和保護人權的機構，是聯大下屬機構，由47個會員國組成。理事會成員由聯大選舉產生，任期3年，只能連選連任一屆。中國於2006年、2009年、2013年、2016年和2020年五次當選人權理事會成員。

蓬佩奧表示，中國、俄羅斯、古巴的人權紀錄惹人憎惡，進一步證明美國退出理事會的決定是正確。（資料圖片/AP）

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）其後發表聲明，指華府在「退會」前後曾多次呼籲成員國改革人權理事會，可惜一直遭到忽視，如今更選出人權惡劣的國家包括中國、俄羅斯及古巴進入委員會，連委內瑞拉都在去年入圍，因此反映美國退出的決定正確。

蓬佩奧表示，美國以行動顯示對人權的承諾，例如制裁侵犯新疆、緬甸、伊朗等地的人士，並強調美國一直是為世上的一股善良力量。

（綜合報道）