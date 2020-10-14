中俄古巴獲選為聯合國人權理事會成員　沙特榜上無名

聯合國在10月13日選出人權理事會新一屆成員，俄羅斯、中國及古巴都成功入圍，但同樣角逐的沙特阿拉伯則榜上無名。

聯合國人權理事會成員共有47個成員國，其中15個席位在今次改選，巴基斯坦、烏茲別克、尼泊爾、中國及沙特阿拉伯角逐亞太區4個席位。沙特雖然承諾改革當地人權狀況，但遭多個人權組織批評當地女性及異見人士遭打壓，因而公開反對，最終沙特以接近50票之差敗於得票排第四的中國，無緣入圍。

除了亞太地區之外，其他地區都在沒競爭的情況下選出新成員國，包括俄羅斯及烏克蘭（東歐）、墨西哥、古巴、玻利維亞（拉丁美洲及加勒比海）、科特迪瓦、馬拉維、加蓬、塞內加爾（非洲）、英國及法國（西歐）。

聯合國人權理事會負責加強推廣及保障全球各地的人權，以及處理侵犯人權的問題並作出改善建議。理事會成員國的任期為三年，連任兩屆後不可即時參加改選。而美國在2018年6月宣布退出組織，批評組織是一個對人權虛偽的論壇，同時亦不滿理事會反以色列的立場。

U.S. commitment to human rights is far more than just words. We have identified and punished human rights abusers in Xinjiang, Myanmar, Iran, and elsewhere, and call for all nations to take this moment to recommit to the #UDHR. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 13, 2020

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）其後發表聲明，指華府在「退會」前後曾多次呼籲成員國改革人權理事會，可惜一直遭到忽視，如今更選出人權惡劣的國家包括中國、俄羅斯及古巴進入委員會，連委內瑞拉都在去年入圍，因此反映美國退出的決定正確。

他表示美國以行動顯示對人權的承諾，例如制裁侵犯新疆、緬甸、伊朗等地的人士，並強調美國一直是為世上的一股善良力量。