中俄古巴獲選為聯合國人權理事會成員　沙特榜上無名

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聯合國在10月13日選出人權理事會新一屆成員，俄羅斯、中國及古巴都成功入圍，但同樣角逐的沙特阿拉伯則榜上無名。
聯合國人權理事會成員共有47個成員國，其中15個席位在今次改選，巴基斯坦、烏茲別克、尼泊爾、中國及沙特阿拉伯角逐亞太區4個席位。沙特雖然承諾改革當地人權狀況，但遭多個人權組織批評當地女性及異見人士遭打壓，因而公開反對，最終沙特以接近50票之差敗於得票排第四的中國，無緣入圍。
除了亞太地區之外，其他地區都在沒競爭的情況下選出新成員國，包括俄羅斯及烏克蘭（東歐）、墨西哥、古巴、玻利維亞（拉丁美洲及加勒比海）、科特迪瓦、馬拉維、加蓬、塞內加爾（非洲）、英國及法國（西歐）。
聯合國人權理事會負責加強推廣及保障全球各地的人權，以及處理侵犯人權的問題並作出改善建議。理事會成員國的任期為三年，連任兩屆後不可即時參加改選。而美國在2018年6月宣布退出組織，批評組織是一個對人權虛偽的論壇，同時亦不滿理事會反以色列的立場。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）其後發表聲明，指華府在「退會」前後曾多次呼籲成員國改革人權理事會，可惜一直遭到忽視，如今更選出人權惡劣的國家包括中國、俄羅斯及古巴進入委員會，連委內瑞拉都在去年入圍，因此反映美國退出的決定正確。
他表示美國以行動顯示對人權的承諾，例如制裁侵犯新疆、緬甸、伊朗等地的人士，並強調美國一直是為世上的一股善良力量。
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