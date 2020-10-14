深圳特區40年慶祝大會　習近平：努力創造世界刮目相看的更大奇迹

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會於今日（14日）上午在深圳舉行，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會，並發表重要講話。 中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，中共中央政治局委員丁薛祥、劉鶴、陳希、黃坤明等人也出席了此次會議。

會議於10時30分正式開始，習近平一行人步入會場並在台上就坐。深圳市委書記王偉中發表開場講話。及後，深圳本地企業家上台發言分享創業歷程。

習近平隨後發表講話，他表示，今天，我們在這裏隆重集會，慶祝深圳等經濟特區建立40週年，總結經濟特區建設經驗，在更高起點上推進改革開放，動員全黨全國全社會為乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍而團結奮進。

他指出，深圳是「改革開放後黨和人民一手締造的嶄新城市」，是中國特色社會主義在一張白紙上的精彩演繹。深圳特區成立40年來，在建設中國特色社會主義偉大進程中，譜寫了偉大篇章，為改革開放作出重大貢獻。

他續指，40年來，深圳奮力解放和發展社會生產力，大力推進科技創新，地區生產總值（GDP）從1980年的2.7億元，增至2019年的2.7萬億元，年均增長20.7%，經濟總量位居亞洲城市第5位，實現了從一座落後的邊陲小鎮，到具有影響力的國際化大都市的歷史性跨越。

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他強調，深圳等經濟特區的成功實踐充分證明，中共中央關於興辦經濟特區的戰略決策是完全正確的。經濟特區不僅要繼續辦下去，而且要辦得更好、辦得水平更高。

深圳等經濟特區40年改革開放實踐，創造了偉大奇蹟，積累了寶貴經驗，深化了我們對中國特色社會主義經濟特區建設規律的認識。一是必須堅持中國共產黨對經濟特區建設的領導，始終保持經濟特區建設正確方向。二是必須堅持和完善中國特色社會主義制度，通過改革實踐推動中國特色社會主義制度更加成熟更加定型。三是必須堅持發展是硬道理，堅持敢闖敢試、敢為人先，以思想破冰引領改革突圍。四是必須堅持全方位對外開放，不斷提高「引進來」的吸引力和「走出去」的競爭力。五是必須堅持創新是第一動力，在全球科技革命和產業變革中贏得主動權。

六是必須堅持以人民為中心的發展思想，讓改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。七是必須堅持科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，使法治成為經濟特區發展的重要保障。八是必須踐行綠水青山就是金山銀山的理念，實現經濟社會和生態環境全面協調可持續發展。九是必須全面準確貫徹「一國兩制」基本方針，促進內地與香港、澳門融合發展、相互促進。十是必須堅持在全國一盤棋中更好發揮經濟特區輻射帶動作用，為全國發展作出貢獻。

以上10條，是經濟特區40年改革開放、創新發展積累的寶貴經驗，對新時代經濟特區建設具有重要指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。

香港特區行政長官林鄭月娥（右）出席大會。（01直播截圖）

習近平指出，新形勢需要新擔當、呼喚新作為。新時代經濟特區建設要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，統籌推進「五位一體」總體布局，協調推進「四個全面」戰略布局，從我國進入新發展階段大局出發，落實新發展理念，緊扣推動高質量發展、構建新發展格局，以一往無前的奮鬥姿態、風雨無阻的精神狀態，改革不停頓，開放不止步，在更高起點上推進改革開放，推動經濟特區工作開創新局面，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

中共中央對深圳改革開放、創新發展寄予厚望。去年8月，中央出台支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見，全面部署了有關工作。深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富「一國兩制」事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。這是新時代中央賦予深圳的歷史使命。

他指出，第一，堅定不移貫徹新發展理念。廣東、深圳經濟發展水平較高，面臨的資源要素約束更緊，受到來自國際的技術、人才等領域競爭壓力更大，落實新發展理念、推動高質量發展是根本出路。要堅持發展是第一要務、人才是第一資源、創新是第一動力，率先推動質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

第二，與時俱進全面深化改革。改革永遠在路上，改革之路無坦途。當前，改革又到了一個新的歷史關頭，很多都是前所未有的新問題，推進改革的複雜程度、敏感程度、艱巨程度不亞於40年前，必須以更大的政治勇氣和智慧，堅持摸着石頭過河和加強頂層設計相結合，不失時機、蹄疾步穩深化重要領域和關鍵環節改革，更加注重改革的系統性、整體性、協同性，提高改革綜合效能。

第三，銳意開拓全面擴大開放。當前，世界經濟面臨諸多複雜挑戰，我們決不能被逆風和回頭浪所阻，要站在歷史正確的一邊，堅定不移全面擴大開放，推動建設開放型世界經濟，推動構建人類命運共同體。

第四，創新思路推動城市治理體系和治理能力現代化。要樹立全周期管理意識，加快推動城市治理體系和治理能力現代化，努力走出一條符合超大型城市特點和規律的治理新路子。要強化依法治理，善於運用法治思維和法治方式解決城市治理頑症難題，讓法治成為社會共識和基本準則。要注重在科學化、精細化、智能化上下功夫，發揮深圳信息產業發展優勢，推動城市管理手段、管理模式、管理理念創新，讓城市運轉更聰明、更智慧。

第五，真抓實幹踐行以人民為中心的發展思想。要尊重人民群眾首創精神，不斷從人民群眾中汲取經濟特區發展的創新創造活力。要把提高發展平衡性放在重要位置，不斷推動公共資源向基層延伸，構建優質均衡的公共服務體系，建成全覆蓋可持續的社會保障體系。要毫不放鬆抓好常態化疫情防控，認真總結經驗教訓，舉一反三補齊公共衛生短板。

第六，積極作為深入推進粵港澳大灣區建設。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，深圳是大灣區建設的重要引擎。要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，加快粵港澳大灣區城際鐵路建設，促進人員、貨物等各類要素高效便捷流動，提升市場一體化水平。要深化前海深港現代服務業合作區改革開放，規劃建設好河套深港科技創新合作區，加快橫琴粵澳深度合作區建設。

要以大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區建設為抓手，加強與港澳創新資源協同配合。要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，在經濟特區發展中作出新貢獻。要充分運用粵港澳重大合作平台，吸引更多港澳青少年來內地學習、就業、生活，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

大會現場。（01直播截圖）

中央和國家有關部門要準確把握黨中央戰略意圖，全力支持深圳等經濟特區改革發展工作，按照統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局的要求，支持經濟特區深化改革開放、開展前瞻性科技創新、發展戰略性新興產業、發展高水平對外開放、加強民主法治建設、加強社會主義精神文明建設、加強民生保障和改善、改革創新社會治理、加強生態文明建設等工作，為新時代經濟特區改革發展提供科學指導和有力支持。

習近平又指，堅定不移奉行互利共贏的開放戰略，既從世界汲取發展動力，也讓中國發展更好惠及世界。經濟特區建設40年的實踐離不開世界各國的共同參與，也為各國創造了廣闊的發展空間、分享了發展利益。歡迎世界各國更多地參與中國經濟特區的改革開放發展，構建共商共建共享共贏新格局。

他指出，經濟特區處於改革開放最前沿，加強黨的全面領導和黨的建設有着更高要求。要深入貫徹新時代黨的建設總要求，以改革創新精神在加強黨的全面領導和黨的建設方面率先示範，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋。廣大黨員、幹部要堅定理想信念、更新知識觀念、掌握過硬本領，自覺站在黨和國家大局上想問題、辦事情。

要建立健全激勵機制，推動形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的正確導向，為改革者負責、為擔當者擔當，激發黨員、幹部幹事創業的熱情和勁頭。要持之以恆正風肅紀，堅定不移懲治腐敗，堅決反對形式主義、官僚主義，營造風清氣正的良好政治生態。

習近平在演講最後強調，四十載波瀾壯闊，新徵程催人奮進。經濟特區的滄桑巨變是一代又一代特區建設者拼搏奮鬥幹出來的。在新起點上，經濟特區廣大幹部群眾要堅定不移貫徹落實黨中央決策部署，永葆「闖」的精神、「創」的勁頭、「幹」的作風，努力續寫更多「春天的故事」，努力創造讓世界刮目相看的新的更大奇蹟。