蘋果iPhone 12系列　支持中國北斗衛星導航定位

蘋果公司官網周三（14日）正式公布了國行iPhone 12系列的售價和參數等信息，據內媒報道，iPhone 12系列將內置GPS、GLONASS、Galileo、QZSS及北斗衛星5種導航衛星支持。

報道指，三星、華為、小米、OPPO、vivo品牌已全面提供北斗衛星系統的接入，然而蘋果此前似乎對北斗衛星系統一直無動於衷。今年7月，有報道引述矽谷分析師稱，蘋果近4代手機所採用的Intel基帶是支持北斗導航定位；然而蘋果內部員工披露，官方文檔曾提及iPhone使用北斗信號存在性能問題，公司因而最終屏蔽北斗信號。

周三發布的iPhone 12系列，在新機介紹中加入北斗系統。（網上圖片）

美版iPhone 12系列同樣加入了北斗系統。（網上圖片）

有內媒對此曾詢問蘋果，獲回應指iPhone11機型已以北斗系統作為其位置數據系統的一部分，不過並未對作出任何解釋。至於周三發布的iPhone 12系列，亦僅在新機介紹中加入北斗，而非同步顯示支持iPhone 11系列。

據介紹，北斗衛星導航系統（BDS）、美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯全球導航衛星系統（GLONASS）和歐盟伽利略定位系統（Galileo）為聯合國衛星導航委員會認定的全球衛星導航系統四大核心供應商。

（香港01製圖）

（IT之家）