中國大陸或借北斗實施「精準斬首」　台軍有招數拆解？

台海局勢持續緊張。中國大陸制定的武統台灣方案被指存在「精準斬首行動」，對此，台灣方面稱已有反制措施。

中國大陸對台海施加的軍事壓力越來越強。（新華社）

大陸和台灣軍隊在台海的高頻次「互動」恐有擦槍走火之虞。一旦爆發戰事，有台媒指，大陸或藉助北斗系統引導導彈，對台灣軍政首腦實施精準斬首行動。

北斗三號工程已於今年8月正式開通，外界指這對大陸有相當大的助益，大陸軍方後披露多款新型制導炸彈。另部署一線的彈道導彈亦多使用北斗系統。

對於可能的斬首行動，台灣空軍前副司令陳延廷開腔稱，中科院已研製出「GPS干擾車」，能發射高功率的頻率影響衛星信號，令其精度大幅降低；或從空中發射干擾信號，讓大陸導彈無法精準命中。

陳延廷續指，台軍也可以設置誘餌雷達，讓導彈落在錯誤的目標點上。目前，台軍衡山指揮所、佳山基地均配備有上述干擾車。

此外，陳延廷還提到，台軍的IDF「經國」號戰機能掛載專門針對機場的集束巡航導彈「萬劍彈」，射程可覆蓋大陸浙江和福建，「『萬劍彈』不只摧毀敵人機場，更可以摧毀敵人基地，先斷通信，再干擾衛星信號」。

稍早前，大陸軍事專家王雲飛稱，大陸軍隊可憑藉北斗系統及殲-20隱身戰機，對台軍進行精準空地打擊。殲-20可掛載研製成功的小型空地智能導彈，採取抗干擾的北斗加慣性複合制導方式，射程超85公里，能識別各型裝甲車，輕鬆執行斬首行動。

近來，大陸軍隊在台海進行常態化的戰備巡邏，而為應對這種情況，台軍戰機已耗費255億元新台幣。

中國大陸研製的精確制導炸彈（請點擊放大觀看）：

自2020年以來，大陸軍隊在台海出動軍機1,710架次，而台灣空軍戰機則出動2,972架次應對。外界指，這種高頻次的「互動」很容易出現擦槍走火的情況。

對於大陸存在的武統台灣呼聲，美國總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）10月7日警吿，中國大陸不要試圖以武力手段攻佔台灣，並呼籲台灣增加國防預算，應對大陸軍力擴張。

2019年通過的台灣預算案顯示，2020年軍費預算為3,580億元新台幣，而2021年的整體預算高達4534億元新台幣。