官媒披露055驅逐艦具反衛星能力　更靈活打擊不同軌道衛星

日前，央視國防軍事頻道首次官方確認了055型導彈驅逐艦具備反衛星的能力，稱「055裝備的雙波段雷達，具備對低軌道衛星的探測能力」，這一消息令外界對055作戰能力有了更多的解讀。 分析稱，海上反衛星能力至關重要的一點就是，軍艦作為移動平台能夠更加靈活的對不同軌道衛星進行打擊。屆時，軍艦可以在任意公海海域部署，不必等到衛星來了才能打，使解放軍在部署方面佔據較大優勢。

055型艦是中國自主研製的新型萬噸級驅逐艦，目前已下水8艘。官方曾介紹稱，該型艦裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的信息感知、防空反導和對海打擊能力。

055型驅逐艦又被稱為航母的「帶刀護衛」，不但綜合性能優異，而且其搭載的導彈種類較多。（鼎盛軍事）

低軌道衛星普遍在120千米以上的高空運行，能夠射到這個高度的防空導彈屈指可數，美國薩德的THAAD ER攔截彈（180千米）、美國「標準-3 」防空導彈（250千米）、俄羅斯S-400的40N6防空彈（185千米）、俄羅斯S-500的77N6-N1防空彈（200千米）都能夠執行反衛星以及中程反導任務，而中國並未擁有類似指標的高空攔截彈。

因此，此次官方宣布055具備反衛星的能力表明，中國海軍很可能還擁有一型類似於美國「標準-3」的專用導彈。目前055的主要防空武器為海紅旗-9B，不具備反衛星能力。外界猜測，這一專用導彈可能是進行多次反導試驗的紅旗-19的海基版本，亦或者是海紅旗-9B的深度改進型號。

中國官方公開介紹055型驅逐艦（請點擊放大觀看）：

而中國反衛星武器也在日趨成熟。2007年1月11日，中國在西昌衛星發射中心發射了一枚SC-19反衛星導彈，以反方向每秒8公里的速度，擊毀了軌道高度約865公里、重750千克的一枚報廢氣象衛星；2010年1月，中國又試驗了第二代反衛星導彈DN-2；2015年，中國進行了第三代反衛星導彈DN-3的試驗。