杜魯多稱中國「脅迫式外交」會適得其反　外交部指已提出嚴正交涉

時值中國與加拿大建交50周年，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在記者會上向中國提出警告，指「脅迫式外交」以及對香港的鎮壓、拘留維吾爾穆斯林等行徑，對中國自身及對世界其他國家而言都是適得其反。 在北京，中國外交部發言人趙立堅在周三（14日）表示加拿大是故意混淆事實及再次發表有關錯誤言論，對此強烈不滿、堅決反對，並已提出嚴正交涉。

趙立堅又指，加拿大應該直面的基本事實和問題有三，分別是「為甚麼至今不敢承認近2年來中加關係遭遇困難的起因是加方無理拘押並沒有違反任何加拿大法律的無辜的中國公民孟晚舟」，二是「在美國眾多盟友中，為什麼單單只有加拿大同意配合美國抓捕孟晚舟」，以及「為甚麼加方在孟案信息披露問題上遮遮掩掩，想方設法阻止公開更多的涉案文件」。

孟晚舟在加拿大被捕，正面臨引渡美國受審的聆訊。（路透社）

趙立堅表示，加拿大政府至今不敢正視上述事實，不敢向加拿大民眾說明上述事實真相，「這是虛偽和軟弱的表現」、「加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是真正的任意拘押和『脅迫外交』的典型案例。」

趙立堅在最後重申，中國重視發展中加關係的立場是一貫明確，同時只有切實秉持相互尊重、平等相待的原則，中加關係才能行穩致遠，「我們再次強烈敦促加方糾正錯誤，立即釋放孟晚舟女士，並讓她平安回到中國，搬掉阻礙中加關係發展的這塊絆腳石，讓中加關係早日重回正軌。」

（綜合報道）