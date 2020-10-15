感染新冠肺炎後服中藥治療　烏克蘭前總理季莫申科稱應重視中醫藥

烏克蘭前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）早前曾確診感染新冠肺炎，此後曾接受中醫治療。她日前表示，各國應重視研究中國中醫藥這一寶貴財富。

季莫申科日前接受中國媒體采訪時表示，各國應重視研究中醫藥這一寶貴財富並將其應用於全人類的健康事業，她本人也將積極推動中醫藥國際化。

據媒體早前報導，8月23日，季莫申科確診感染新冠病毒且病情嚴重，24日晚接受呼吸機治療。在中國駐烏使館幫助下，季莫申科的醫療團隊與中國中醫專家取得聯系。9月5日，季莫申科服用了中國專家提供的中藥後，體溫開始下降，病情出現好轉。服用數日後，9月11日季莫申科新冠核酸檢測呈陰性，並於9月下旬開始恢復正常生活和工作。

烏克蘭前總理季莫申科接受中國媒體採訪。（新華網）

季莫申科表示，通過這次治療，她切身感受到了中醫藥的療效，這些藥物對她和家人的康復發揮了重要作用。對此她要真誠感謝中國大使館和中醫專家的幫助。

季莫申科說，現在越來越多的科學家在研究和發展中醫藥。千百年來中醫藥積累了豐富的經驗和實踐，相關獨特知識是中國和世界的共同財富。各國應當認真研究中醫藥並將其用於全人類的健康事業。

季莫申科在采訪時還稱中國的抗疫努力堪稱世界典範。她說，武漢的抗疫展示了中國的醫療保障能力和以人為本的精神，中國在抗疫過程中的公開、透明以及和全世界分享經驗的做法令人印像深刻。她稱，中國在自身疫情得到控制後，為多國提供抗疫援助，這樣的舉動令人難忘。

（新華社）