新冠肺炎｜青島本土感染增至13宗　肺結核病人佔多數　救治難度大

山東省青島市的新冠肺炎疫情有反彈跡象，近日出現多宗本土確診病例。據市衛健委通報，截至周三（14日），該市現有13宗本土感染病例，均在醫院接受隔離治療，另有1宗無症狀感染者隔離觀察，納入集中隔離醫學觀察的密切接觸者共515人。

青島副市長薛慶國周三在疫情防控新聞發布會上介紹，已確診的12名病例大多為肺結核病人，由於結核病為免疫系統疾病，侵蝕肺部，而新冠病毒攻擊的也是肺部，兩個病相加給救治工作帶來很大難度。

薛慶國還稱，青島市現有的幾位重症病人，一方面是存在基礎病，另一方面是年齡較大，其中有一例重症病例是83歲的老人。在救治壓力較大的情況下，中央派出全國著名的胸科專家、肺科專家、院感專家等支援。但是網上流傳的鍾南山院士來青消息並不屬實。

10月14日，山東青島一社區核酸檢測點，市民在登記核酸檢測個人信息。（VCG）

此前據青島市衛健委周一（12日）公布，青島市發現的本土感染者均與市胸科醫院高度關聯。當時6宗確認病例中，4宗為在院患者，2宗為在院陪護人員；6宗無症狀感染者中，也有4宗為在院患者，另外2宗為確診病例家屬。

據悉，青島市胸科醫部分獨立區域承擔收治境外輸入新冠病毒感染者的任務，具體感染源仍在排查中。為了釐清疫情傳播鏈，復旦大學公共衛生學院教授姜慶五建議對涉疫的胸科醫院加強檢測。

（青島新聞網）