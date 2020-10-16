【NBA】火箭總經理莫利辭職　央視：傷害中國人民感情要付出代價

火箭總經理莫利（Daryl Morey）去年曾經發文支持香港的社會運動，隨即引起中國的不滿，官媒央視亦抵制NBA，暫停直播一年後才於上周六（10日）才復播。 火箭官方周五（16日）宣布，莫利正式辭任火箭總經理一職，將在11月離開火箭。對此，央視體育頻道發言人表態稱，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫利先生一路走好。

莫利的涉港言論令NBA在中國的營銷陷入危機。（VCG）

央視體育頻道發言人周五稱，「我們已經獲悉莫利辭職，對此不作評論。我們在此重申，任何企圖傷害中國人民感情的言行都要付出代價。希望莫利先生一路走好。 ​​​​」發言人還對新任火箭隊經理表示祝賀。

對於莫利辭職，消息人士透露，當火箭隊在西部半決賽被湖人淘汰出局後，莫利向火箭班主費費迪達（Tilman Fertitta）提出了辭職的想法，隨後雙方在不公開的情況下達成一致。莫雷本人也已發表聲明，證實了辭職的消息，稱辭職的決定於11月1日生效。

據悉，2007年至今，莫利已在火箭擔任了13個賽季的總經理。還有報道稱，莫利並不排除未來重返NBA球隊任職的可能，他在短期內仍將擔任球隊顧問，協助火箭完成尋找主教練的工作。

2019年10月，莫利去年在Twitter上發布一張「Fight for Freedom」﹑「Stand with Hong Kong」的標語圖片，引發中國網民不滿和憤怒，即使很快刪除貼文，也無法平息風波。

時任中國外交部發言人耿爽當時表示，體育交流一直為增進中美友好、推進兩國關係發展發揮積極作用。與此同時，無論在中國，在美國，還是在世界其他地方，交流合作的一個重要前提就是相互尊重。

莫利事件此後不斷發酵，2019年10月8日，央視宣布立即暫停NBA賽事轉播。直至今年10月9日，央視總台發言人宣布正式復播NBA賽事，並稱這是正常的轉播安排。