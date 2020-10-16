台軍包機被拒進入香港空域　藍營智庫：解放軍可隨時切斷兩地聯繫

台海關係緊張之際，一架原定飛往東沙島的台灣包機10月15日被要求折返，有分析人士擔憂，解放軍會隨時切斷台灣和東沙的聯繫。

分析指，對解放軍而言，控制東沙島有重要戰略意義。（台灣國防部）

據台灣《聯合報》10月16日報道，國民黨智庫國防組召集人林郁方說，兩岸對立，大陸解讀台灣靠向美國、甚至聯合美國對付大陸，依附外國勢力介入台灣，中共就會設法報復。他認為，台灣外島防務再堅強，仍處在「易攻難守」的軍事態勢。

林郁方認為，解放軍10月15日在東沙空域可能的干預之舉，就在強調「這是我的勢力範圍」，外島固然是延伸戰略縱深之處，但包機被迫折回提醒外島的軍事價值，平常有加分，但戰時是易被攻克的軟肋。他認為，解放軍隨時可讓台灣對東沙聯繫出現困難，香港飛航情報區就能讓飛機無法降落，這是現實。

東沙群島周邊海空域離大陸較近，且敏感、軍事價值高，林郁方認為，中國大陸、美國軍機近期都密集在巴士海峽與西南空域進出，未來若戰爭爆發，這一帶將是主戰場。

林郁方也提到，台灣海峽水淺，平均僅70米，且海面窄，交戰雙方船艦不會進出海峽，否則容易遭對方反艦飛彈擊沉。他說，解放軍機艦不斷出沒這一帶，就是在搜集水文資料，與測試台灣軍機如何反應，水底可能也有潛艦。除非兩岸關係緩和，否則這種報復手段恐只增不減。

據悉，台灣立榮航空公司一班編號B7-9051的軍方包機，10月15日上午飛往東沙群島途中，因被拒進入香港的飛航情報區，被迫返回台灣。

《聯合報》在報道中提及，立榮9051/9052航班，是負責載運東沙島上海巡署、國防部等單位工作人員往返的定期包機。除了立榮之外，台空軍六聯隊的C-130運輸機，以及松山指揮部的專機，也會不定期飛往東沙島。

台灣「中時新聞網」在報道中則以「首例」形容此事。報道稱，台方人員判斷，相關活動應該是解放軍在附近海域進行軍演，才禁止所有航空器進入。

早在5月，日本共同社的一篇獨家報道曾經引述消息人士的說法稱，8月解放軍將在靠近海南島的南海區域舉行一場「奪取台灣下轄東沙群島」為假想目標的大規模登陸演習。

有台灣評論認為，東沙群島位於從解放軍海軍設有基地的海南島經台灣南方的巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍尤其是2019年12月已經部署於海南的山東艦航母進入太平洋而言具有重要的戰略意義，同時攻佔東沙島也可以為籌劃南海防空識別區提供準備，「對解放軍而言，確實有控制東沙的必要」。

當時這一報道的真實性雖然引起外界的質疑，但是台灣軍方5月13日當天即緊急聲明「能確保東沙安全」。8月21日，中國海南海事局突然發布消息稱，解放軍將於24日至29日在海南島東南部海域進行軍事訓練活動，而該水域正鄰近上述東沙島。

觀察人士認為，在中美關係交惡的大背景下，美國在中國東南沿海的軍事行動既是一種挑釁，又是藉機挑起台灣問題和南海問題掣肘北京的鋪墊。早前，解放軍已經在進出太平洋的黃金水道巴士海峽方向與美軍展開了一場持久的「拉鋸戰」，而東沙島地處要衝，北京絕不會允許它成為美台聯手嵌入這一通道上的一枚「楔子」。