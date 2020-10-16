【中印衝突】嚴冬對峙面臨考驗　解放軍新型保温菜窖建成使用

中印邊境對峙持續，隨着嚴冬將至，雙方面臨後勤保障能力的考驗。為此，一批新型保温菜窖在解放軍駐高原邊防部隊投入使用。

據解放軍新聞中心主辦的官微「學習軍團」10月16日消息，中央軍委後勤保障部軍需能源局負責人介紹，這批新型保温菜窖容量大、質量高，既恒温又保鮮，可以有效延長食物保存時間，對豐富部隊冬菜儲備品種、提高儲備能力，提升後勤保障質量，助推戍邊護邊任務完成具有重要作用。

消息披露，近年來，中央軍委有關部門對駐高原部隊吃菜難問題十分關注，並讓各級後勤把高原邊防部隊作為重點保障對象，在物力、財力配置上給予傾斜，採取引進現代農業技術，建設新型温室大棚、蔬菜工廠、保温菜窖，實現貯菜於棚、貯菜於地、貯菜於窖，較好地解決了一到大雪封山鮮菜送不上來、留存不住的問題。

消息指，常年駐守邊防的官兵反映，新型保温菜窖使用通風製冷設備，四周搭建保温板，採用智能化調節風力、温度和濕度，存儲量大、保鮮效果好，儲存蔬菜、乾菜和水果的時間可達半年以上，就算碰到極端惡劣天氣，也會有新鮮蔬菜吃。

據了解，這批新型保温菜窖的建成使用，對於在極寒條件下的副食品保障能力具有重要意義，為高原邊防官兵戰備執勤提供後勤保障。此前在10月初，由宿舍、食堂、集成盥洗室、乾式自潔廁所、庫房、微電網、供暖設備等7個模塊組成的新型拆裝式自供能保温方艙也正式落戶解放軍高原邊防部隊。

另外，解放軍還裝備了可滿足高原環境保障需求的新型巡邏裝備，包括防寒頭套、保暖作訓服、輕便防寒保暖作訓大衣、吸濕快乾內衣褲、保暖絨衣褲、多功能保温水壺等。這段時間以來，解放軍的種種舉措也意味着已做好打持久戰的準備。

中印對峙前線，解放軍禦寒宿舍曝光（點擊圖集瀏覽）：

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相較於解放軍的高原邊防部署，印媒近日稱在寒冷的高海拔沙漠拉達克，氣温達到零下40度，印度士兵最大的敵人是嚴酷的自然環境而不是駐紮在那裏的中國人。

《印度防務新聞》報道稱，儘管印度軍隊在高原山地作戰中有着豐富的經驗，但在邊境地區的解放軍有着更好的生活條件設施，對印軍佔據了優勢。印度軍隊對前哨陣地的補給面臨着嚴重問題，因為該地區的道路和基礎設施狀況不佳。

印度「The Quint」網站則表示，印軍面臨三大致命威脅。其中，凍傷是最大擔憂，因為這可能導致印軍截肢；第二大致命威脅是嚴重的高原反應病症，包括高原腦水腫和高原肺水腫；第三種致命威脅是高原極寒環境導致的厭食症。

據悉，5月以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙，班公湖（Pangong Tso）北岸局勢是對峙僵局的最大難題。目前，雙方已進行多輪談判，但並未能打破邊境僵局。