蓬佩奧要求關閉美國所有孔子學院　外交部：嚴重違背中美兩國民意

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（16日）受訪時表明要求在年底前關閉當地所有孔子學院。 中國外交部發言人趙立堅批評是嚴重違背中美兩國民意，又稱中國保留進一步作出反應的權利。

蓬佩奧指孔子學院實際上是中共影響力作戰的一環，藉此在美國校園發揮全球影響力。孔子學院是受中共擔保的外宣組織，不應存在於美國教育機構內。

趙立堅表示，孔子學院是幫助各國人民學習中文、了解中國、加強中國與各國人文交流的橋梁和紐帶。長期以來，美國孔子學院都是大學自願申請，中美大學本著相互尊重、友好協商、平等互利的原則合作成立。孔子學院的運作管理公開透明、嚴格遵守當地法律、恪守大學各項規範，為促進中美人文交流作出積極貢獻，受到所在大學和美國人民的廣泛歡迎。

趙立匡續指，蓬佩奧等美國一些政客出於意識形態偏見和一己政治私利，污蔑抹黑孔子學院，干擾其在美國的正常運作，蓄意破壞中美人文和教育交流合作，「這嚴重違背兩國民意，必將遭到美國有識之士的堅決抵制。」趙立堅呼籲應摒棄冷戰零和博弈思維，立即糾正錯誤，停止將有關教育交流項目政治化，停止干擾中美之間正常的人文交流，停止損害中美之間的互信與合作。

（綜合報道）