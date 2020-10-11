美國韋斯伯特大學孔子學院中方代表死亡　生前住所遭搜查

在中美關係緊張之際，美國媒體10月9日披露，美國密蘇里州韋伯斯特大學孔子學院中方代表在被警方與美國聯邦調查局（FBI）搜查其住所後死亡。警方在7日就此人死訊通知校方。

據美國《聖路易斯郵報》（St. Louis Post Dispatch）10月9日報道，密蘇里州韋伯斯特大學孔子學院中方代表劉強（Qiang “David” Liu）10月6日在被警方與美國聯邦調查局搜查其住所後死亡。不過報道沒有指出他的死因。

警方是就兒童色情案件搜查劉強所住的單位。

北京希望透過孔子學院在世界各地推廣中國語言和文化來改善其全球形象。圖為2019年9月9日，白羅斯為孔子學院揭牌。（新華社）

該校發言人洛克威爾（Rick Rockwell）10月9日在一份電子郵件中表示，校方於10月7日從警方處得知劉強死亡的消息。

另據《韋伯斯特大學日報》（Webster Journal）10月10日稱，10月10日上午，韋伯斯特大學校監還就劉強死亡發表一份聲明。聲明提到，學校將進行調查，以確定是否有任何證據證明大學社群任何成員因受到傷害。校方稱對劉強先生死亡的消息以及有關劉強先生的新聞報道感到難過。

據瞭解，自2019年1月以來，劉強一直擔任北京語言大學在該孔子學院的代表。根據韋伯斯特大學孔子學院網站介紹，該孔子學院由韋伯斯特大學與北京語言大學合作創建。