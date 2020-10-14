陸委會警吿大陸停止台諜炒作　提醒台民眾參與兩岸交流風險

大陸央視近日連續披露台諜典型案例，繼李孟居、鄭宇欽之後，10月13日再公布大陸國安機關破獲的蔡金樹、施正屏兩名台灣學者，稱其「打着學術交流的旗號」蒐集大陸資料，成為情搜工具。 對此，台陸委會當日回應稱，譴責大陸恫嚇台灣人民的粗劣行徑，並嚴正警吿對岸立即停止此種惡劣操作，同時提醒民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。

面對大陸接連公布台諜案，陸委會痛批是構陷羅織入罪，也再次「提醒」台人赴陸交流有潛在風險。圖為陸委會主委陳明通。（楊家鑫／多維新聞）

台灣《聯合報》報道，大陸央視「焦點訪談」欄目10月11日至10月13日一連三天批露台諜案，繼台商李孟居在深圳拍攝武警部隊、台人鄭宇欽試圖在捷克策反大陸人員後，10月13日再公布台學者蔡金樹及施正屏涉嫌間諜罪，稱其「打着學術交流的旗號」蒐集大陸資料，成為情搜工具。蔡金樹更已於7月被法院判刑4年。

據悉，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹2018年7月赴大陸福建省泉州市參加「兩岸食品交易會」期間失聯，2019年被指「從事危害國家安全的活動」。而施政屏則為台灣師範大學退休副教授，2018年8月失聯至今，也傳出涉及國安因素。

對此，台陸委會回應稱，中共當局近年來大肆擴張國安法網，恣意擴大危害國家安全行為的範圍，目的除在強化其內部管控需求外，也無端延伸境外的間諜行為。

陸委會表示，陸方以所謂破獲間諜名義，濫抓並編造子虛烏有、羅織入罪的劇情，一再惡意政治炒作。「近日自導自演所播報的事例，悉屬一般公開資料收集及正常學術交流範疇，陸方無限擴張間諜行為的適用，傷害兩岸正常學術交流往來，嚴重破壞兩岸關係正常發展」。

陸委會譴責「企圖干擾台灣社會、恫嚇台灣人民的粗劣行徑」，並嚴正警吿大陸方面立即停止此種惡劣操作，同時提醒民眾參與兩岸交流將出現潛在風險。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹曾是兩岸交流活動的常客，2018年7月失聯後，家屬低調不願多談，直到友人披露，因國安被關壓的消息才曝光。（Facebook@蔡金樹）

陸委會表示，有關蔡金樹與施正屏遭陸方相關單位關押判刑，政府已多次向陸方表達，應保障渠等司法訴訟權益並同意家屬赴陸探視，另政府與家屬也保持密切聯繫、掌握相關案件之情形，提供必要之協助。