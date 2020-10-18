上海野生動物園飼養員慘遭熊群攻擊　被拖走撕咬致死

上海野生動物園官網18日（周日）發布公告稱，17日下午，該園發生一宗動物意外傷人事件，園區工作人員在猛獸區（車入區）工作時遭受熊攻擊，致使一名工作人員死亡。

上海野生動物園飼養的熊群（點圖放大）：

據早前網傳信息稱，有遊客17日在上海野生動物園猛獸區乘坐觀光車時看到，猛獸區內有挖掘機，正在施工，一名飼養員突然被熊群攻擊，並被拖走撕咬。現場施工人員因無法驅散熊群，只能暫時躲避到車內。現場還留下了飼養員的衣服和掉落的鞋子。隨後，有警察趕到現場。目擊者表示，「目睹飼養員被熊群撕扯，心情久久不能平復，動物的本性難改」。

上海野生動物園的公告表示，事件發生後，該園立即啟動應急預案，成立專項工作小組，啟動猛獸區（車入區）臨時關閉應急措施，發布遊客公告，妥善處理遊客退票等相關事宜，切實加強園區安全運行管理。

上海野生動物園稱，「發生這樣的悲劇，我園極為痛心，對逝者表示沉痛哀悼，對逝者家屬表示深切慰問，對由此給遊客帶來的不便深表歉意。目前，我園正在積極配合有關部門進行事件調查。我園將切實履行企業安全生產的主體責任，充分吸取教訓，舉一反三，進一步加強各方面安全管理，全力做好事件處置和各項善後工作」。

（綜合報道）