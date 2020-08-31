【有片】遊客在北京野生動物園用口罩餵鹿　飼養員急忙制止取出

微博近日流傳一段影片顯示，北京野生動物園一隻鹿在私家車窗邊叼走一個口罩咀嚼，飼養員看到後急忙上前制止，並將口罩從鹿嘴中取出。有網民指是車內遊客用口罩餵鹿，也有人稱可能是鹿把口罩叼走。

北京野生動物園的鹿在「吃口罩」。（影片截圖）

事發在周日（30日），一段車cam影片顯示，前面一架銀灰色的私家車在動物園內行駛，當車輛近距離與動物接觸時，私家車停止行駛。車輛左側車窗當時是打開狀態，一隻鹿把頭伸入車廂內，隨後看到牠在咀嚼一個口罩，車內伸出一隻手揮動了一下。

一名飼養員見狀迅速跑上前將口罩從鹿嘴中拿出，並催促這輛車向前行駛。車輛行駛數秒後再次停下，另一隻鹿跑到右邊車窗，一樣把頭伸入車廂內，飼養員看到後再次上前，車輛才向前行駛。

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影片在網上曝光後引起熱議，有網民指責這名遊客故意投餵鹿隻。但也有人推測是口罩是被鹿不小心叼走，並指影片中可以看到這名遊客試圖把口罩拉回來，應該不是故意投餵。

內媒《新京報》報道稱，向北京市野生動物園詢問後得知，網傳影片有遊客用口罩餵鹿的內容屬實。園區一名工作人員介紹，事發時飼養員及時上前制止了遊客的行為，並將口罩從動物嘴中拿出，動物未受到傷害。