新冠肺炎｜內地18日新增13宗輸入病例　山東煙台現1宗無症狀感染

據國家衛健委通報，內地周日（18日）報告新增確診病例13宗，均為境外輸入病例（上海5宗，廣東3宗，天津2宗，陝西2宗，山西1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。 此外，山東青島本月11日起發生數宗新增本土病例，但近期已連續數日「零新增」，不過，山東煙台市周日（18日）又報告了1宗新增無症狀感染者。

國家衛健委通報指，境外輸入病例方面，現有確診病例236宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例3宗，累計確診病例3123宗，累計治癒出院病例2887宗，無死亡病例。

▼ 青島擴大篩檢後連續數日「零新增」

截至10月18日24時，據31個省份報告，現有確診病例249宗（其中重症病例4宗），累計治癒出院病例80802宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85685宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者845945人，尚在醫學觀察的密切接觸者7851人。

31個省份報告新增無症狀感染者33宗（均為境外輸入）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察21宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者401宗（境外輸入400宗）。

其中，山東無新增疑似或確診病例，但煙台市報告無症狀感染者1宗，正隔離觀察治療。目前共追蹤到密切接觸者26350人，尚有562人正在接受醫學隔離觀察。

（綜合報道)