黑龍江漢Twitter發不雅照　稱與多名未成年少女性交　警介入調查

據《新京報》等內媒報道，一名自稱是居住於黑龍江齊齊哈爾的中年男子，近期在Twitter上分享其包養的「三個乾女兒」多張私密照片，並表示已與多名未成年少女性交。齊齊哈爾市警方接報後展開調查。

報道指，有網民上周六（17日）爆料，涉事Twitter用戶名稱為「愛蘿莉」，帳號為「Woaitongtong999」，自我介紹中寫道「一個中年人的小號，記錄包養乾女兒們的生活，真實生活不喜勿噴」。該用戶自稱有3個乾女兒，其中1人20歲，另2人是未成年少女。

在一篇帖文中，男子表示「彤彤是親女兒同學，今年15歲」，稱其與彤彤發性關係時彤彤才14歲。他還稱，在「六一」兒童節趁彤彤外婆住院，自己跑到其家裏「陪她睡」。他又指，「上了這麼多中學生，感覺還是彤彤好，聽話老實好奇心強，還不用帶套防病，我想要的時候也不會拒絕」。對於另名叫「乖乖」的未成年「乾女兒」，男子就「保密到家」，稱「年齡原因僅限粉絲了解」。

男子還表示，自己曾與「乾女兒」發生關係時拍照錄影，但「長大了騙不了了，現在不讓拍了，也不讓錄像了」。他還炫耀自己在南京花1萬元人民幣，就與一名少女發生了無套性行為。不過，事件引發關注後，男子帳號已被Twitter凍結，內容也被清空。

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內媒《紅星新聞》則在報道中指出，根據此前曝光的相關截圖，該男子「不僅與未成年幼女發生過性行為，還疑似與未成年男生發生過關係」。

順着該帳號上的蛛絲馬跡，爆料者還發現該男子還活躍在一個疑似涉兒童色情的Telegram群組。相關截圖顯示，該群組共有314名成員，均用中文交流。群組成員除相互分享與未成年人發生關係的經驗和不雅照外，還會交流如何規避法律風險。同時，群組成員也十分警惕，啟用了自動刪除消息功能。

齊齊哈爾市公安局周日（18日）上午指出，警方已接到報警並關注到相關資訊，並已將相關線索移交相關部門展開調查，目前此事已由當地網安部門處理，具體情況正在核查。

對於此事目前會如何處理，公安局工作人員表示，此事需走法律程序，「目前，警方這邊需要將事情整理成卷，進行立案，然後由相關人員找到號主進行核實、蒐集證據，在這之後才能決定怎麼處理。如果是真實，肯定會追究責任，如果不是真實的，這條消息則屬於網絡造謠。」

（綜合報道）