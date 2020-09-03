Twitter發布偷拍高中女同學相片意淫　廣州男判囚1年8個月

早前一名廣州男子在Twitter上發布6年前高中時期多名女同學的日常生活照片，並配上大量淫褻及不雅用語作意淫。 其中一名受害人現身控訴，稱該些照片都是偷拍所得，甚至可從中見到當時「（偷拍者）疑似往我們的水杯裏吐口水甚至投放精液。」 此後有受害人報警，24歲的疑犯高嘉鑫於今年4月7日被警方刑事拘留。案件日前在廣州白雲法院一審宣判，高嘉鑫被依尋釁滋事罪判囚1年8個月。

據早前報道，身處外國的受害人在其微博帳號「Muhelos」發布影片，稱Twitter一個名為「gebilaowang」帳號約在4月6日上午發布多張照片，「上面全都是我們廣州市某中學14屆畢業文科班女生的日常照」，並配上大量淫褻及不雅用語。經過一眾網民的「起底」，基本確認是她們的高中男同學高嘉鑫。

Muhelos稱，高嘉鑫在高中時已「比較下流」，高三就至少騷擾了她及另2位女同學，其中1人受到實質傷害，「休學、復讀，並且不和學校任何同學來往了，而且有抑鬱傾向。」她並透露受害人已向警方報案。

高男被判處1年8個月監禁。（澎湃新聞）

根據白雲法院8月14日作出的判決書，公訴機關指控，被告人高嘉鑫3月至4月在住處，利用其非法註冊的Twitter帳號，將其偷拍或拍攝的10餘名被害人的生活照和不雅照片，未經被害人同意擅自配發羞辱性、淫穢性文字20餘次，公開發布在社交網傳播，致1000餘人關注，數百人讚好及轉發，造成惡劣社會影響。4月7日，警方拘捕高某鑫，並繳獲其作案工具手機一部、電腦主機一部、USB手指一個、移動硬碟一部。

判決書稱，高男對起訴指控的事實及罪名均無異議。該院認為，高男無視國家法律，利用互聯網辱罵他人，情節惡劣，構成尋釁滋事罪。其犯尋釁滋事罪事實清楚，證據確實充分，罪名成立。高男如實供述罪行，可從輕處罰，判處1年8個月監禁。

對於判決，Muhelos在微博表示，這次判案的審判長和陪審員都是女性，她感謝警察和司法人員，也感謝女生們的勇敢，後續她們還將會以侮辱罪等罪名發起民事訴訟。

（綜合報道）