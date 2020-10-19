國家統計局：中國第三季度GDP增長4.9%

據國家統計局19日發布的消息，初步核算，中國前三季度國內生產總值722786億元（人民幣，下同），按可比價格計算，按年增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。

分產業看，第一產業增加值48123億元，同比增長2.3%；第二產業增加值274267億元，增長0.9%；第三產業增加值400397億元，增長0.4%。

南京一家汽車製造廠內的生產景象。（中新社）

此外，前三季度，全國城鎮新增就業人員898萬人，完成全年目標任務的99.8%。9月份，全國城鎮調查失業率為5.4%，比8月份下降0.2個百分點。三季度末，農村外出務工勞動力總量17952萬人，比上年同期減少384萬人，同比下降2.1%。

前三季度，全國居民人均可支配收入23781元，同比名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長0.6%，年內首次轉正，上半年為下降1.3%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入32821元，名義增長2.8%，實際下降0.3%；農村居民人均可支配收入12297元，名義增長5.8%，實際增長1.6%。全國居民人均可支配收入中位數20512元，同比名義增長3.2%。

國家統計局指，總的來看，前三季度經濟運行持續穩定恢復，統籌防疫和發展成效顯著，但也要看到，國際環境仍然復雜嚴峻，不穩定性不確定性較多；國內疫情外防輸入、內防反彈的壓力不小，經濟仍處在恢復進程中，持續復蘇向好基礎仍需鞏固。