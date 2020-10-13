林鄭月娥：不介意深圳GDP超香港 　深圳市領導同情香港行事困難

今年是深圳特區成立40周年，特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時表示，不太介意被指深圳的GDP已經超過香港，因深圳人口、土地等各方面都比香港豐富，認為港深之間未必有直接競爭，但有時候在某些特定的工作、企業間或專業人士間的競爭是無可避免，甚至是健康的。 林鄭月娥提到本港要穩定局面，透過公眾及學校教育，讓年輕一代更掌握「一國兩制」。她表示，從來不會因為見到有一小撮人有排斥內地的心態，而減少為年青人提供去內地實習、交流、工作甚至創業的機會；在粵港澳大灣區會透過青年發展基金，資助成立雙創的基地，讓年青人嘗試進入內地了解發展機遇，減少抗拒感。

林鄭：香港行事困難 深圳市領導關心、同情自己

林鄭月娥表示，香港目前的發展有所掣肘，包括土地的制約及較為複雜的政治環境，以及易受外圍因素影響。她形容，在香港行事困難，每次到深圳市，市領導都很關心及同情自己，因為在內地說得出就會去做，期望中央繼續給深圳先行先試、突破性及創新的政策，令港深合作可在全新的平台進行。

林鄭又指，香港的優勢源於「一國兩制」，在中央堅定不移的支持下，相信港深之間，能找到一些更豐富「一國兩制」 ，及令深圳發展更好的契機。