內地機構料中國上季GDP均值增5.3%　全年累計增速轉正

中國三季度國內生產總值（GDP）即將在10月中旬發佈，目前已有31家機構預測，GDP最大值為7%，最小值為4.4%，預測平均值約為5.3%。

據中國《證券日報》10月12日報道，受新冠肺炎疫情影響，中國首季GDP按年下降6.8%，第二季隨着各項政策的穩步落地及復工復產有序推進，GDP按年增長達3.2%，增速實現由負轉正。

「疫考」下的中國經濟凸顯韌性。（路透社）

中國券商國泰君安研究所全球首席經濟學家花長春表示，第三季經濟進一步抬升，主要動能是房地產和基建投資，受益於年內信貸政策和配套的財政刺激政策。而製造業投資和社會消費品零售總額增速受到疫情的影響，還尚未回到2019年的水平。但進入四季度後，房地產和基建進一步上行的動能在減弱，製造業投資和社會消費品零售總額將成為主要拉動經濟修復的因素。預計上季GDP單季度增速將回升至5.3%，全年累計增速轉正。

中國興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家魯政委表示，隨着疫情影響的減輕，中國上季服務業生產指數按年繼續回升。在服務業中，股票市場成交活躍或帶動三季度金融業GDP按年顯著上升。加之第三季工業生產繼續加快，預計GDP按年或進一步回升至5.2%。

中國浙商證券首席經濟學家李超表示，第三季出口繼續超預期是2020年經濟最大亮點，國內國際雙循環相互促進發揮中國供給優勢，將對GDP增速構成明顯支撐。上季經濟供給、需求確定性修復，但也存在結構分化，地產投資、淨出口支撐較強，基建投資相對偏弱，製造業投資、消費數據加速改善，預計上季GDP實際增速5.5%，考慮到結構中部分數據月度表現低於預期，本預測值較此前預測值有所調低。