【中印衝突】解放軍西藏展示新型卡車炮及輪式導彈發射車

中印邊境對峙持續，據央視軍事頻道10月17日報道，西藏軍區新裝備在海拔4,700米的高原展開演練。

央視指，西藏軍區某合成旅組織多兵種、全要素山地拔點戰鬥演練，近90%都是新裝備。炮兵首先發起攻擊，剛列裝的防護突擊車向「敵」陣地前沿機動；一體防空偵察體系搜索目標，引導便攜式防空導彈展開抗擊。

西藏軍區新裝備備受外界關注，圖為解放軍新型PLC-161式122毫米卡車炮。（微信@兵工科技）

自中印對峙以來，西藏軍區進行多次演練。此前，西藏軍區合成旅官兵換裝星空迷彩服並進行實驗射擊演練，期間出現了一款新型PLC-161式122毫米卡車炮和新式紅箭-10反坦克導彈輪式發射車的發射畫面。

有分析人員表示，這兩款裝備最大的亮點是，都採用了相同的新型輪式高機動底盤，是為了高原對印作戰而特別準備的。

這兩款裝備採用的是MV3系列輪式底盤。輪式底盤以直接依託公路進行快速機動，還便利於鐵路運輸、海運和空運，可靠性高，修理方便，耗油量也低，大大提高戰略與戰役戰術機動性。

西藏軍區新裝備演習畫面（點擊大圖瀏覽）：

而MV3還安裝有獨立懸掛，輪邊減速器、自動中央充放氣車輪，AMT半自動變速箱，越野控制模式、抗電磁干擾功能，車體裝甲和信息化裝備。