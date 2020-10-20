山東漢坐冤獄14年獲332萬賠償？　未能與法院達成協議需再協商

山東男子張志超被指在2005年強姦殺害一名女同學，次年被判強姦罪獲無期徒刑。張志超入獄後表示曾遭到刑訊逼供，在家人協助下開始上訴，至2020年，終於在坐牢14年後獲得平反，被法院改判無罪。 內媒早前報道指，張志超將於今日（20日）領取約332萬（人民幣，下同）國家賠償。 不過，內媒今日最新消息指，由於未能與臨沂中院達成協議，還有問題需進一步協商，因此張志超未簽訂國家賠償協議。

早前報道指，從張志超案代理律師、北京市大禹律師事務所主任律師李遜處獲悉，張志超所獲得的約332萬國家賠償，包括張志超被羈押5449天的人身自由賠償金為188.9萬元和精神損害賠償141.6萬餘元。此外，還有當年張志超被判無期時，法院從其家裡劃扣的5500元。

張志超自拍的一段短片表示，他希望得到公開的賠禮和道歉。（影片截圖）

19日，張志超自拍的一段短片表示，這些賠償金彌補不了多年來遭受的痛苦和屈辱，他希望得到公開的賠禮和道歉。

據早前報道指，2005年1月10日清晨，山東省臨沭縣第二中學一名女生在校突然失蹤。一個月後，該女生的遺體在學校一男生廁所被發現。經臨沭縣公安局偵查，認定該校時年未滿16歲的高一學生張志超強姦殺人。2006年3月，張志超以強姦罪被判無期徒刑。

2011年，張志超在與母親馬玉萍的一次會見中突然開口申冤，稱自己遭到嚴刑逼供，請求母親為他找律師申訴。其代理律師調查後發現，偵查機關未曾就屍檢和警方認定的犯案現場中的表皮細胞、毛髮、指紋等作提取和鑑定，該案還存在關鍵證據缺失、作案時間地點存疑、有利證據被隱匿、口供矛盾等諸多疑點。例如，張志超供述被害人衣服顏色與實際顏色不一樣等。隨後，馬玉萍開始四處奔走，為兒子申訴。

2020年1月13日，張志超走出山東省淄博市中級人民法院，重獲自由。（紅星新聞）

該案自2017年11月16日被最高法院決定再審後，經過6次延期，2019年12月5日在山東淄博中院開庭。2020年1月13日，山東省高級人民法院在淄博市中級人民法院對張志超案再審宣判，宣告張志超無罪。

（綜合報道）