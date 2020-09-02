【26年冤獄】張玉環申請2234萬國家賠償　稱與家人受盡屈辱歧視

被指控故意殺人的江西南昌男子張玉環，在遭羈押長達9778天（約26.7年）後，於今年8月4日被宣告無罪釋放，沉冤得雪，他也成為目前公開報道中被羈押時間最長的冤獄受害者。 張玉環今日（2日）向江西高院遞交國家賠償申請書，索賠共計2234.3129萬元（人民幣．下同），是其代理律師此前透露約700萬元金額的3倍多。他在申請書中稱，無罪判決後，他仍生活在無邊的恐懼、遺憾之中，每日噩夢交替，精神上遭受了巨大刺激和折磨。

原審判決認定的案發現場。（澎湃新聞）

據此前報道，張玉環1993年10月27日被指控涉嫌殺害兩名男童而被捕，此後被判決死刑，緩期兩年執行。張玉環多次上訴，堅稱無罪，並指曾遭刑訊逼供。江西高院最終在2019年3月1日對該案作出再審決定。



及至今年7月9日，江西高院第四審判庭公開開庭再審張玉環案，省檢察院出庭檢察員當日在庭上表明建議改判無罪，認為原審認定的物證證明力不足，3份物證都不能直接證實張玉環有實施犯罪行為，全案沒有任何客觀證據。檢察員又提到，張玉環的兩份有罪供述前後矛盾，作案地點、手段、拋屍時間等重要環節都有重大差異，真實性存疑，原審判決僅以一份有罪供述定罪，先供後證，與事實不符。最終，法院在8月4日判決張玉環無罪。

9月2日上午，張玉環在家人及律師陪同下，前往江西省高院遞交《國家賠償申請書》，索賠侵犯人身自由賠償金1017餘萬元、侵犯健康權賠償金及後續治療費100萬元、精神損害撫慰金1017餘萬元、近27年來伸冤合理支出（家屬申訴控告產生的交通費、通訊費、住宿費、資料費、誤工費等）100萬元，共計2234餘萬元。張玉環還要求江西省高院在國家和省市級傳媒公開賠禮道歉，恢復名譽，以消除錯判帶來的負面影響。

張玉環在申請書中稱，錯案導致他頂着「殺人犯」罪名，家人背負「殺人犯家屬」的罵名，受盡屈辱和歧視。27年來，父親去世、母親白髮，無法盡侍奉雙親之孝；妻子重病改嫁，不能盡夫妻之義；蒙冤時，兩個兒子才3、4歲，錯過孩子們的成長，無法彌補人父之責。

張玉環還說，這一紙遲到27年的無罪判決，對他和家人而言，是回歸本就屬於一家人正常生活的一個起步，而不是終點，「多年身陷囹圄，一朝出獄，亟待修復的不僅是廢棄的舊屋、缺失的親情以及對全新世界的認知，還要通過漫長的時間、大量的精力和充足的物質基礎，來恢復自己萎縮的社會勞動能力，撫平內心所遭受的創傷」，他希望在無辜蒙冤27年、無罪「重生」後的生活，能過得不再坎坷、順利一些。

（綜合報道）