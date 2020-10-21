新冠肺炎｜海南發熱門診患者一律接受病毒檢測　等待期間單獨隔離

內地新冠肺炎疫情持續，海南省衛健委發布《關於進一步加強秋冬季新冠肺炎疫情防控期間醫療機構感染防控工作的通知》(下稱《通知》)，要求各醫療機構加強預檢分診和發熱門診管理，對發熱門診患者一律進行核酸檢測，在等待核酸檢測結果期間要採取單間隔離。

《通知》要求做好就診患者的分診分流和風險管控，嚴格實行預檢分診制度。要嚴格落實發熱門診（或診室）設置標準，持續做好發熱門診管理工作，加快和完善發熱門診（或診室）規範化改造建設。

各市縣衛生健康委同時要加強對轄區內醫療機構預檢分診和發熱門診的監督、指導和管理，立即組織相關專家對轄區內醫療機構發熱門診（或診室）進行標準評估，對設置不規範、不達標的要關停。未設置發熱門診或設置不規範的各類醫療機構不得接診發熱病人，一經發現，將給予停診或吊證處理。

2月14日，6名新冠肺炎患者在海南省人民醫院治癒後出院。（視覺中國）

《通知》要求嚴格執行院長負責制，加強醫院感染防控的制度建設、人員培訓和經費支持，確保院感制度完善和防控相關物資保障充足，滿足秋冬季常態化疫情防控需求。醫務人員在門診從事一般性診療活動時要採取二級防護，在發熱門診從事診療活動時要採取三級防護。

《通知》同時要求強化發熱門診患者管理。醫生在接診過程中要全面了解患者臨床症狀，特別要詢問流行病學史，並安排必要的檢查。對發熱門診患者一律進行核酸檢測，在等待核酸檢測結果期間要採取單間隔離。並安排安保人員加強管理，不得擅自允許患者自行離院或轉院。

《通知》明確， 要加強探視和陪護人員管理，特別要加強對護工的管理。要加強病區病房門禁、安保管理，減少未經允許的探視以及無關人員的隨意出入。陪護、探視等人員進入病區查看健康碼、測量體溫和信息登記，要求做好個人防護，患者及相關人員在病房不聚集、不串房，防止院內交叉感染。

《通知》還要求，二級以上綜合醫院要按照「應檢盡檢、願檢盡檢」的原則，對發熱門診患者、住院患者、陪護人員及一線醫務人員開展新冠病毒核酸檢測，及時發現，盡快處置。

（南海網）