新疆軍區：藏族民兵騾馬運輸隊向高海拔地區駐訓點輸送物資

解放軍新疆軍區官方微信公號「 喀喇崑崙衛士」20日報導，西藏阿里地區的藏族民兵組織了騾馬運輸隊，穿越高海拔地區，向新疆軍區部隊駐訓點位運送物資。

民兵騾馬運輸隊輸送物資（點擊大圖瀏覽）↓↓↓↓

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據解放軍新疆軍區官方微信公號「 喀喇崑崙衛士」10月20日消息，一支藏族民兵運輸隊牽着騾馬，穿越高海拔地區，向新疆軍區部隊駐訓點位運送物資。

常年參加民兵運輸工作的西藏阿里地區日土縣外事辦主任索南多吉表示：「解放軍守在那麼艱苦的高原點位，為他們做點事，我們感到很榮幸」。

雖然藏族民兵熟悉環境，不會有明顯高原反應，但每天背著幾十公斤物資爬山，依然艱苦，但為了多運輸物資，每次上點位運送物資，民兵們都會盡可能多背一些。時間一長，大家背上滿是深深的勒痕，一背東西就疼得難受，「但民兵們卻沒人叫一聲苦，他們說，山上的解放軍比他們還要苦」。

對此，有觀察者認為，這顯示解放軍在邊境地區條件艱苦，後勤保障也有「落後」的地方。

不過，除人力運送物資外，解放軍西藏軍區於9月10日展開訓練，出動無人機向前線投送食物及醫療物資。

解放軍西藏軍區用無人機模擬為前線送食物及物資（點擊大圖瀏覽）↓↓↓↓

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解放軍還為越冬做了其他的後勤準備，包括新型保温菜窖在解放軍駐高原邊防部隊投入使用、解放軍新型方艙在高原落戶、解放軍士兵配備可滿足高原環境保障需求的新型巡邏裝備等。