【新冠肺炎】內地增14宗輸入病例　山東進口冷鏈食品樣本呈陽性

內地新冠肺炎疫情未平，據國家衛健委消息，周三（21日）全日報告新增14宗確診病例，均為境外輸入病例，包括上海8宗，廣東3宗，四川2宗，福建1宗；無新增死亡病例；新增2宗疑似病例，為境外輸入病例，均在上海。 此外，山東乳山市在進口冷鏈食品抽檢中發現，一份外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性，當局已第一時間對涉疫產品全部進行封存。

現時內地有234宗境外輸入確診病例，包括1宗重症病例，現有5宗疑似病例。累計3167宗確診病例，累計2933宗治愈出院病例，無死亡病例。截至周四（22日），各地現有245宗確診病例，包括2宗重症病例，累計80,850宗治愈出院病例，累計4634宗死亡病例，累計85,729宗報告確診病例，現有5宗疑似病例。累計追蹤到848,217名密切接觸者，尚有8473名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增25宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日1宗轉為確診病例，為境外輸入；當日21宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有406宗無症狀感染者在醫學觀察，包括405宗境外輸入。

當局通報山東乳山市在進口冷鏈食品抽檢中發現一份外包裝樣本新冠病毒呈陽性反應。（微博）

另一方面，山東乳山市周三凌晨開展進口冷鏈食品抽檢期間，發現一份外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果疑似陽性，後經威海市疾控中心覆核，證實呈陽性。事後除對涉疫產品進行封存，當局亦對相關企業及周邊全部進行消殺，對追蹤到的該批產品密切接觸者，均進行集中隔離和核酸檢測，結果皆為陰性。

（綜合報道）