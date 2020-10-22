美指控中國黑客威脅美信息網絡　中國外交部：美國應停止賊喊捉賊

近日，美國國家安全局（NSA）發聲明指，中國政府支持的惡意網絡活動對美國國家安全系統、國防工業基地和國防部的信息網絡構成威脅，還首次詳細列出有關惡意網絡行為者正在利用的安全漏洞。 對此，中國外交部表示，美國多年來對中國進行網絡滲透和攻擊，應立即停止賊喊捉賊的把戲。

NSA在聲明中聲稱，「中國政府的黑客」正把目標對準涉及國防的美國電腦網絡，包括國家安全系統、國防承包商和國防部網絡；「中國政府支持的網絡行為者使用一整套戰術和手法，來入侵那些含有敏感的知識產權、經濟、政治和軍事信息的計算機網絡」。

NSA在還首次列出25種不同計算機漏洞的詳細技術信息，包括影響微軟的Windows操作系統以及思科和思傑等公司產品的已知漏洞，並稱「中國政府正積極利用這些漏洞來攻擊計算機網絡」。

對於NSA的上述指控，中國外交部發言人趙立堅在21日的例行記者會上回應稱，作為「稜鏡計劃」主要實施單位和全球最大的網絡竊密機構，NSA公開指責別國從事網絡竊密，這確實是一條具有諷刺意味的新聞。

趙立堅表示，眾所周知，美在信息技術軟硬件方面佔據領先地位，也掌握了最多的軟硬件漏洞，在利用漏洞從事網絡攻擊和竊密上擁有天然優勢。他說，2020年3月，中國科技公司360發佈的報吿表明，美國攻擊組織APT-C-39曾對中國航空航天、科研機構、石油行業、大型互聯網公司以及政府機構等關鍵領域進行了長達11年的網絡滲透攻擊。美國和中國誰是受害者，顯而易見。

他強調，「謊言重複一千遍也變不成真理，美國這個『黑客帝國』應立即停止賊喊捉賊的把戲。」