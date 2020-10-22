英國防大臣：中國正建世界最大海軍艦隊　英美須加強聯盟

英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）在當地時間10月21日舉行的大西洋未來論壇發表講話稱，中國正在尋求建造世界上最大的艦隊。他表示，英美兩國應加強各領域合作，共同探索應對全球不穩定的新方法。

據美國之音10月22日報道，此次2020大西洋未來論壇於10月21日在英國皇家海軍「伊利沙伯女王」號（HMS Queen Elizabeth）航母上舉行。參加論壇的美英兩國代表將討論兩國在新冠病毒疫苗開發、網絡威脅、國防安全和貿易等方面的深化合作。

華禮仕在論壇上說：「中國正在建造世界上最大的水面和水下艦艇部隊，我們的競爭對手繼續在戰爭與和平之間的灰色地帶挑戰我們。」

近年中國海軍多種艇亮相（點擊大圖瀏覽）：

華禮仕強調說：「在全球不確定性增強和競爭對手不斷髮展的時刻，我們必須繼續與美國合作，以加強我們的特別聯盟。」

美國海軍作戰部長邁克•吉爾迪（Michael Gilday）在論壇上也表示，兩國海軍致力於實現航母力量的「互換性」。他說：「經過數月努力，美英兩國海軍即將簽署一份綜合作戰意向書。」

據悉，這份意向書大意為美英兩國將同步開拓能力、強化作戰概念並提供聯合海權，通過運用航母打擊、水下優勢、海軍和海軍陸戰隊一體化以及無人和人工智能等方面的合作，確保在未來大國競爭中保持領先地位。

今年3月，美國國防部長埃斯珀（右）接待英國國防大臣華禮仕。（美國國防部）

另據路透社報道，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）亦在論壇上指責中國試圖竊取西方的冠病疫苗研究成果，稱中國是一個試圖壟斷21世紀所有重要行業的惡意對手。

他也表示，中國大力主張的國際項目——一帶一路倡議，涉及向貧困國家提供「不可持續的貸款」，用於聘用中國企業和勞動力建設「毫無用處的」基礎設施項目。他說：「這些國家對中國債務的依賴使他們的主權受到損害，他們別無選擇，只能在聯合國投票和其他問題上遵循中共的路線。」