【廁所革命】推進緩慢偷工減料　黑龍江哈爾濱處分15名黨員官員

內地近年推行「廁所革命」，但各地成效參差。其中黑龍江省紀委監委在周四（22日）通報，指紀檢監察機關已嚴肅查處哈爾濱市「廁所革命」項目建設管理中存在的推進緩慢、不按設計施工、偷工減料、管理缺失、監管不力等問題，嚴肅追究28名黨員干部及公職人員責任。

通報指，哈爾濱市南崗區、香坊區、道外區、道裡區，在2016年至2018年期間，共計劃新建改建公廁279個，實際建設並對外開放259個，在建設管理中，市、區兩級城管部門存在問題，包括市城管局統籌協調不力，項目整體推進緩慢、未按設計施工、偷工減料等。此外，市文旅局負責的「廁所革命」項目旅游公廁等級評定工作，亦存在把關不嚴，致使相關部門按照其評定的等級，違規為11個旅游景區自建的17個公廁，多發放獎勵資金108.9萬元人民幣。

以香坊區為例，通報指該區未按設計施工、偷工減料，有23個公廁出現裂縫或沉陷、57個公廁保溫不達標、7個公廁建築材料存在質量隱患、57個公廁化糞池未做防滲處理（6個已出現滲漏）、4個公廁存在污染隱患、6個公廁水井內磚體裸露或堵塞。另一方面，香坊區有管理缺失，有11個公廁未及時通電，導致未按期投入使用，亦有把關不嚴，導致有57個公廁未據實結算。

被追究責任的28名責任人，包括有市城管局前副局長、環衛辦主任、市文旅局資源開發規劃處處長，以及各區的副區長、城管局局長等。

（綜合報道）