【廁所革命】河北村官虛報百餘廁所騙補貼：一戶農家竟有六個廁所

中共中央總書記、國家主席習近平於2015年提出要進行「廁所革命」，對環境較差的公共衛生間進行改造，全國各地隨即掀起改造熱潮。 2015年，河北省石家莊市深澤縣開始農村廁所改造，每個廁所改造獎補資金500元。日前有媒體就發現，當地橋頭鄉營裡村有人打起了這個主意，一下虛增了百餘個廁所，騙取補貼。

橋頭鄉營裡村村委會。（網絡圖片）

深澤縣營裡村有1800餘人，該村自2015年開始進行廁所改造。根據從深澤縣農業農村局獲取的石家莊市推進農村廁所革命農村廁所改造登記表顯示，營裡村共有684間廁所進行了改造。不過，據村民反映，在登記表中的684個已改造廁所中，有100餘個是虛報的，實際並不存在或未進行施工。

例如登記表中顯示，序號1、9的戶主名均為呂建中，序號2的戶主名為呂建中2，表示改造了2個廁所。序號11的戶主名為呂志瑤，序號88的戶主名為呂志丹，呂家總計改造了六個廁所。

不過，呂建中說，自己確有兩個冷庫一處住宅，但在廁所改造中只改了一個冷庫和住宅。「呂志瑤、呂志丹是我兒子，他們都在外地生活，在村子裡沒有宅子。我們家只改了2個廁所，這個單子上卻顯示改造了6個。」

營裡村農村廁所改造登記表。（網絡圖片）

為何該村要虛報廁所數量？原來，當地改造廁所可以獲得政府補貼。深澤縣衛生和計劃生育局愛衛辦副主任劉彥立介紹，2014年至2015年省市縣三級政府對每個廁所改造獎補資金為500元。「500元的獎補資金在施工完成、驗收合格後，經過縣財政轉給鄉政府，由鄉政府轉給村委會，村委會轉給施工隊。」

此事經媒體報道後，引起廣泛關注，當地迅速對此事展開調查。7月6日，河北深澤縣委宣傳部通過官方微信發布調查通告稱，該村廁所改造虛報數量問題屬實，經查，縣改廁負責人劉某某涉嫌與該村村幹部吳某某合夥套取資金，套取資金的數額和去向正在調查。

（綜合報道）