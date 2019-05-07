【廁所革命】廣西東興副市長巡視公廁有異味　局長被罰洗廁所

4月29日，廣西東興市副市長李文超巡視全市重點區域公廁時，發現竹山景區公廁有異味，等嚴重的衛生問題。 一日後，東興市文旅局、市開投公司的全體幹部職工被罰清潔竹山景區公共廁所，事件引起網友熱議。

廣西東興副市長在巡視竹山景區公共廁所時，察覺廁所有異味。（網上圖片）

一個月前，東興市領導對全市公廁管理提出了「無異味」的衛生要求，如果一個月期限未達標，就要洗掃廁所。

4月29日，副市長李文超在全市重點區域公共廁所開展檢查工作，檢查發現竹山景區公廁有異味及其他嚴重的衛生問題，影響了市民的日常生活。針對此次公廁檢查存在的不達標現象，為提起相關部門對創城工作的重視，起到警示教育作用，決定於4月30日下午，東興市文化廣電體育和旅遊局、開投公司全體幹部職工到竹山景區罰洗廁所，實地落實整改公廁存在的各種衛生問題。

李文超表示，此次洗公廁是對兩個領導部門和責任單位工作落實不到位的一次警示教育，由於自己也管不好，所以也會帶隊一起洗，又希望全體幹部職工能夠以此為誡，以身作則。

網友熱議：

典型人治，工作沒做好撤職降級不就行了。 副市長帶頭掃廁所精神可嘉，但是以罰代管不可取。 作秀做過火。 我告訴你們甚麼樣的廁所能達標？就是沒人上的廁所！廁所這東西只要有人上，就會髒、有異味，尤其是男廁所！

東興邊海旅遊文化發展有限公司的黃恩敬就指，公司非常重視廁所存有異味一事，正研究方案對廁所進行整改，包括新增一些設備及改善人員管理等。

（觀察者）