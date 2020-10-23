紀念抗美援朝70周年　習近平：任何霸權行徑必然是死路一條

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會今日（23日）上午在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席大會並發表講話。 習近平表示，中國人民志願軍進入朝鮮戰場，是以正義之師行正義之舉。他強調，「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的。」 習近平又不點名美國稱，「任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的。不僅根本行不通，最終必然是死路一條。」

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會在北京大會堂舉行。（直播截圖）

習近平：老一輩革命家維護國際正義、捍衛世界和平

習近平在講話中指出，抗美援朝戰爭抵禦了帝國主義侵略擴張，捍衛了新中國安全，保衛了中國人民和平生活，穩定了朝鮮半島局勢，維護了亞洲和世界和平。

他說，70年來，大家始終沒有忘記老一輩革命家為維護國際正義、捍衛世界和平、保衛新生共和國所建立的不朽功勳，也沒有忘記黨中央和毛澤東當年作出中國人民志願軍出國作戰重大決策的深遠意義。

習近平表示，他代表黨中央、國務院和中央軍委，向所有健在的中國人民志願軍老戰士、老同志、傷殘榮譽軍人，向當年支援抗美援朝戰爭的全國各族人民特別是參戰支前人員，向中國人民志願軍烈屬、軍屬，致以最誠摯的問候。在抗美援朝戰爭中犧牲的烈士們功績彪炳千秋，英名萬古流芳。

習近平：中國人民志願軍以正義之師行正義之舉

習近平稱，在抗美援朝戰爭中，朝鮮黨、政府、人民關心、愛護、支援中國人民志願軍，中朝兩國人民和軍隊休戚與共、生死相依，世界上一切愛好和平的國家和人民、友好組織和友好人士，對中國人民志願軍入朝作戰給予了有力支援和支持。中方對此表示衷心的感謝。

回顧抗美援朝戰爭歷程，習近平指出，美國政府從其全球戰略和冷戰思維出發，作出武裝干涉朝鮮內戰的決定，並派遣第七艦隊侵入台灣海峽。1950年10月初，美軍不顧中國政府一再警告，悍然越過三八線，把戰火燒到中朝邊境。侵朝美軍飛機多次轟炸中國東北邊境地區，給人民生命財產造成嚴重損失，中國安全面臨嚴重威脅。值此危急關頭，應朝鮮黨和政府請求，中國黨和政府以非凡氣魄和膽略作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策。1950年10月19日，中國人民志願軍在彭德懷司令員兼政治委員率領下進入朝鮮戰場。這是以正義之師行正義之舉。

習近平發表講話。（直播截圖）

習近平：中朝軍隊打破美軍不可戰勝的神話

在紀念大會上，習近平說，抗美援朝戰爭是在交戰雙方力量極其懸殊條件下進行的一場現代化戰爭。當時，中美兩國國力相差巨大。在這樣極不對稱、極為艱難的情況下，中國人民志願軍同朝鮮軍民密切配合，首戰兩水洞、激戰雲山城、會戰清川江、鏖戰長津湖等，連續進行5次戰役，此後又構築起銅牆鐵壁般的縱深防禦陣地，實施多次進攻戰役，粉碎「絞殺戰」、抵禦「細菌戰」、血戰上甘嶺，創造戰爭偉業。中朝軍隊打敗了武裝到牙齒的對手，打破了美軍不可戰勝的神話。

習近平指出，經此一戰，中國人民徹底掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱，徹底扔掉「東亞病夫」的帽子，中國人民真正揚眉吐氣。中國人民打敗侵略者，震動全世界，奠定新中國在亞洲和國際事務中的重要地位，彰顯新中國的大國地位。他還說，人民軍隊在戰爭中學習戰爭，愈戰愈勇，越打越強，取得了重要軍事經驗，實現由單一軍種向諸軍兵種合成軍隊轉變，極大促進國防和軍隊現代化。

中國官方高調紀念「抗美援朝」70周年。（直播截圖）

習近平：中國人民惹不得，惹翻了不好辦

習近平表示，無論時代如何發展，都要砥礪不畏強暴、反抗強權的民族風骨。70年前，帝國主義侵略者將戰火燒到了新中國的家門口。中國人民深知，對待侵略者，就得用他們聽得懂的語言同他們對話，這就是以戰止戰、以武止戈，用勝利贏得和平、贏得尊重。「中國人民不惹事也不怕事，在任何困難和風險面前，腿肚子不會抖，腰杆子不會彎，中華民族是嚇不倒、壓不垮的。」

他說，在抗美援朝戰爭中，中國人民讓世界知道了「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」。面對來自各方面的風險挑戰，面對各種阻力壓力，中國人民總能逢山開路、遇水架橋，總能展現大智大勇、銳意開拓進取，「殺出一條血路」。

習近平強調，銘記抗美援朝戰爭的艱辛歷程和偉大勝利，必須堅持中國共產黨領導，堅持以人民為中心，堅持推進經濟社會發展，不斷壯大綜合國力。也要加快推進國防和軍隊現代化，要維護世界和平和正義，推動構建人類命運共同體。

抗美援朝相關圖片（請點擊大圖觀看）：

習近平：霸權行徑最終必然是死路一條

習近平還表示，當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義，都是根本行不通的。任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式，都是根本行不通的。任何我行我素、唯我獨尊的行徑，任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，都是根本行不通的。「不僅根本行不通，最終必然是死路一條。」

習近平強調，中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。中國決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。