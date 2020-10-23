華為Mate 40系列發布　余承東：美國禁令讓華為處於非常艱難時刻

華為周四（22日）晚上舉行旗艦手機Mate 40系列全球線上發布會，華為消費者業務CEO余承東在會上再次及談美國禁令，他承認華為現在處於非常艱難的時刻，並指相關禁令極不公正。

華為手機Mate 40系列發布。（微博圖片）

美國對華為升級版禁令9月15日生效，任何企業將含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可。在禁令下，華為的麒麟系列晶片9月15日之後就無法製造， Mate 40系列產品搭載的麒麟（Kirin）9000晶片將是麒麟高端芯片的最後一代。

余承東周四在Mate 40系列發布會上表示，「華為現在處於非常艱難的時刻，我們正在經歷美國政府的第三輪禁令，這一禁令極不公正，導致我們處境艱難。」

余承東指出，在過去的三十年當中，華為持續大力投資於技術和創新，通過技術創新改善人們的生活。他還稱，華為在網絡安全和隱私保護中擁有最好的聲譽，在通訊技術領域引領行業，在消費者技術中也同樣引領行業。過去十年，華為從一個不為人知的品牌，成長為全球領先的智能設備品牌。

余承東稱，對於華為來說，不管處境多麼艱難都會承諾持續展開技術創新，將最佳的技術和創新帶給消費者。