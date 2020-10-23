【一帶一路】中國時速400公里可變軌高速列車　瞄準跨國聯運市場

中國國產時速400公里可變軌距高速動車組，近日分別在中車長客和中車唐山下線。項目自2016年正式啟動，便被指與中國的「一帶一路」政策息息相關，後來科技部網站發布的公告，也明確提及該項目的目標之一，就是服務「一帶一路」。

服務「一帶一路」 跨國聯運市場空間大

「時速400公里可變軌距高速列車」項目作為國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項，在2016年10月21日於中車長客牽頭下正式啟動，根據計劃，項目會研究「一帶一路」沿線國家不同的軌距、電壓制式、環境溫度、技術標準、信號控制的運用需求，並按照統一的技術平台、不同的技術路線研製列車。

時速400公里跨國互聯互通高速動車組日前中車長客下線。（長春日報）

【話你知．為什麼要變軌？】 目前洲際貨運列車從中國駛往目的地國家前，要停下來更換適應當地國家軌距的轉向架，再開往另一個國家，不僅耗時耗力，成本也很高。時速400公里跨國互聯互通高速動車組，除了提高速度，在跨國互聯互通方面也有所提升。

「復興號」動車組總體設計師郭鷂表示，目前全球商業運營速度最快的高鐵，就是京滬高鐵和京津城際鐵路上運行的復興號，而時速400公里可變軌距高速動車組的試驗速度，可達到每小時440公里，這為推進共建「一帶一路」倡議，助力交通裝備供給側改革提供了有力的支撐。

另有報道引述業界人士分析，該動車組將在「一帶一路」跨國聯運中的市場空間非常大，很有可能首個目標市場便是北京至俄羅斯莫斯科高速鐵路。據報該動車組具有極強的環境適應性，能在-25℃至50℃溫度中運行，其可變軌距轉向架和內置軸箱轉向架覆蓋全球90%的鐵路網。

事實上，科技部網站在2016月13日的一份公告中，將「時速400公里及以上高速客運裝備關鍵技術」項目的任務申報指南予以公開發布，當中明確提到了服務「一帶一路」的目標。

中車唐山研製的列車亦已同時下線。圖為列車車廂內部。（中車唐山）

可同時為中俄鐵路提供服務

據該文件介紹，本項目總體目標是系統掌握滿足「一帶一路」沿線國家不同需求特徵運營列車的系統集成、車體、轉向架、牽引制動、供電、列車控制、列車運行控制、系統運維等關鍵技術，以及跨國互聯互通運營的適應性技術，形成相關的設計、製造、試驗、評估、運用、檢修維護等技術標準體系。

當年北京交通大學軌道交通控制與安全國家重點實驗室首席教授，也是中國高鐵創新項目負責人的賈利民曾向內媒表示，一旦該列車投入運營，將同時在中國的鐵路系統和俄羅斯的莫斯科-喀山鐵路上提供服務，後者正是按照時速400公里設計的。

（綜合報道）