【抗美援朝】回應紀念70周年的意義　外交部：霸凌必然死路一條

紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會今日（23日）上午在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平出席大會並發表講話。 被問到紀念抗美援朝戰爭對70年後的當下具何種意義，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，抗美援朝戰爭的偉大勝利，是用鐵一般的事實告訴世人，任何國家、軍隊不論多麼強大，如站在世界發展潮流的對立面，恃強凌弱、倒行逆施、侵略擴張，必然碰得頭破血流。

趙立堅表示，習近平發表重要講話，全面回顧總結了抗美援朝戰爭的偉大勝利和巨大貢獻，深刻闡述了其精神的歷史意義和時代價值，並精闢揭示了歷史啟示，鄭重宣誓了捍衛國家領土主權和統一、維護地區和世界和平穩定、推動構建人類命運共同體的堅定立場和決心。該場戰爭的偉大勝利，對中國和世界都具有重大而深遠的意義，再次證明正義必將戰勝強權，和平發展的歷史潮流不可阻擋。

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趙續指，正如習近平的講話提到，世界是各國人民的世界，其困難和挑戰需要各國人民同舟共濟、攜手應對，和平發展、互利共贏才是人間正道。在當今世界，任何單邊主義、保護主義、極端利己主義；任何訛詐、封鎖、極限施壓的方式；任何我行我素、唯我獨尊的行徑；任何搞霸權、霸道、霸凌的行徑，不僅皆根本行不通，最終必然是死路一條。

他最後強調，中方作為負責任大國，會堅守和平發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持共商、共建、共享的全球治理觀，堅定不移走和平發展道路。

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（中國外交部）