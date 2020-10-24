美國海岸防衛隊將派艦巡防西太平洋　應對中國大陸漁船騷擾

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）周五（23日）發布聲明指，由於中國大陸非法捕魚行動以及對印太作業船隻的騷擾危及區域穩定，美國海岸防衛隊（USCG）將於西太平洋，部署新一代快速反應巡防艦執行海上安全任務，以確保航行自由。

奧布萊恩表示中國大陸對印太地區的騷擾，對美國與太平洋鄰國主權構成威脅。（AP）

奧布萊恩表示，美國是太平洋大國，提倡自由開放印太地區內理念相近的國家捍衛基於國際規則的秩序，然而中國大陸非法、未經報告與未經管制的捕魚行動，以及對在印太其他國家專屬經濟區作業船隻的騷擾，對美國與太平洋鄰國主權構成威脅。

為此，奧布萊恩指美國海岸防衛隊將部署新一代快速反應巡防艦（Fast Response Cutters）在西太平洋執行漁業巡防、近海監視等海上安全任務，以及與執法能力有限的區域合作夥伴合作，確保航行自由，又提到美國政府努力應對大陸破壞穩定與惡性的行為至關重要。

為增強美國在印太區域的能力與影響力，奧布萊恩進一步稱，美國海岸防衛隊計劃在2021財政年度，評估在美屬薩摩亞（American Samoa）設立快速反應巡防艦的可行性，一旦調查結果有利，美國或進一步深入南太平洋；又表示強化美國海岸防衛隊在印太地區的往來，可確保美國繼續成為該區域的海上夥伴。

（中央社）