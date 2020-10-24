內地開展「網劍行動」　重點懲處「直播帶貨」等領域違法行為

據國家市場監管總局周六（24日）消息，市場監管總局、中央宣傳部、工業和信息化部等14家網絡市場監管部際聯席會議制度成員單位，近日聯合發布《關於印發2020網絡市場監管專項行動（網劍行動）方案的通知》（下稱《通知》），決定於今年10月至12月開展2020網絡市場監管專項行動（網劍行動），重點任務包括依法懲處「直播帶貨」等領域違法犯罪行為。

《通知》要求，今年網劍行動將圍繞7項重點任務開展，首先是按《電子商務法》等依法督促電子商務平台落實平台責任，規範電子商務經營主體，集中整治非法主體互聯網應用。第二，要重拳打擊不正當競爭行為，按《反壟斷法》、《反不正當競爭法》、《電子商務法》等，嚴厲打擊排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務正常運行等行為。第三，要集中治理網上銷售侵權假冒偽劣商品，並開展集中整治。

第四，《通知》要求嚴厲打擊野生動植物及其製品非法交易行為，嚴查以微博、微信、直播平台等發布、直播和惡意傳播、轉發違法獵捕、殺害、吃食、加工、虐待和利用野生動物及製品的影片及直播行為，並要全面禁止網上非法野生動植物交易等。第五，要強化互聯網廣告監管，集中整治社會影響大、覆蓋面廣的門戶網站、搜索引擎、電商平台等上的違法廣告行為，曝光一批大案要案。

《通知》要求規範「直播帶貨」等網絡經營活動秩序。（網上圖片）

第六，《通知》要求依法整治社會熱點問題，營造良好網絡市場環境。規範「直播帶貨」等網絡經營活動秩序，依法懲處有關領域違法犯罪行為，並依法打擊借眾籌名義實施非法集資、詐騙等違法犯罪行為。最後第七，是要依法查處其他網絡交易違法行為，保護消費者合法權益。

（國家市場監管總局）