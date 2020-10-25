新冠肺炎｜新疆喀什增137宗無症狀感染者　與昨日1宗病例有關聯

昨日（24日），新疆喀什地區通報新增1例新冠肺炎無症狀感染者。今日（25日）晚上，官方表示截至25日下午2時，經檢測後當地新增137人對新冠病毒呈陽性，均為無症狀感染者。

喀什對所有喀什居民和目前在喀人員開展核酸檢測採樣。（微信公眾號「古城喀什」）

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇表示，10月24日，喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現1例新冠肺炎無症狀感染者。該例無症狀感染者為一名17歲少女，為喀什地區疏附縣站敏鄉二村村民，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。目前，沒有發燒、咳嗽等症狀。

發現該名無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，截至10月25日下午2時，137人呈陽性，均與少女父母所在的三村工廠相關聯。經專家診斷，均為無症狀感染者。

疫情發生後，喀什地區疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急響應機制，現已基本掌握138名無症狀感染者活動軌跡，對排查到的所有密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者、一般接觸者等風險人群已全部落實健康管理措施。

當地開展全員免費核酸檢測

當地同時對喀什地區開展全員免費核酸檢測。截至25日下午2時，喀什地區需檢測總人數474.65萬人，已進行核酸採樣283.53萬人，已出結果33.48萬人，暫未發現異常。其中疏附縣需檢測總人數24.5萬人，已進行核酸採樣24.5萬人，已出結果8.6萬人，除與疏附縣站敏鄉三村工廠相關聯137人檢測呈陽性外，其餘均為陰性。預計疏附縣在25日內可完成全員檢測，其他縣市在27日內可檢測完畢。

目前，喀什地區的航空、鐵路、公路等交通道路全部正常暢通。外地來喀什人員不實行隔離，無需攜帶核酸報告，只需要落實戴口罩、測體溫、掃健康碼措施即可。需要離開喀什的外地遊客，只需要持七日內有效核酸檢測陰性報告，均可以正常離開喀什。