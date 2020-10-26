【喀什疫情】中疾控原副主任：與氣溫下降有關　不意味防疫失效

新疆喀什地區上周六（24日）通報新增1宗新冠肺炎無症狀感染者。當地經檢測後，至周日（25日）又新增137宗無症狀感染者。 一夜之間，喀什為何激增過百人感染？中國疾病預防控制中心原副主任、公共衛生和流行病學專家楊功煥就此向內媒《紅星新聞》表示，因尚不明晰流行病學調查的具體情況，尚無法判定具體原因，但此次疫情與冬季來臨、氣溫下降有一定關聯。

楊功煥解釋稱，隨着氣溫下降，新冠病毒活性會有所增加，這也是疾病發生的規律，新疆喀什疫情，也同樣與當地氣溫下降有關。

喀什對所有喀什居民和目前在喀人員開展核酸檢測採樣。（微信公眾號「古城喀什」）

今年7月中旬，烏魯木齊發現新冠肺炎確診病例後，根據烏魯木齊官方通報，截至到8月2日，當地確診病例當時超過500宗。8月之後，當地疫情得到有效控制。

時隔2個多月時間，新疆又再次出現。楊功煥認為，這並不意味新疆疫情防控失效，也並不能斷定疫情將大面積蔓延。相比於其他國家的疫情發展情況，中國疫情防控已取得明顯成效，但在外防輸入、加之新冠病毒本身傳染特性上，任何地方出現幾十個甚至上百個確診病例均不足為奇。

她指出，兩次疫情都屬小範圍零星病例，無論過去現在，甚至可能在將來，各地疫情出現小波動都有可能，但絕不會再出現1月時武漢的嚴重疫情，公眾不必太過恐慌。對於接下來的防控攻堅點，她認為應盡快找到社會中是否還存在無症狀感染者，並做好確診患者和密切接觸者的隔離工作，只要隔離措施到位，喀什地區的疫情依然可防可控。

新疆黨委常委、政法委書記王明山已赴喀什疫情「核心區」。（新疆衛視）

4鄉鎮升級為高風險

根據天山網，目前，新疆喀什已啟動一級應急響應，自10月25日24時起，喀什地區疏附縣站敏鄉、托克扎克鎮、吾庫薩克鎮、薩依巴格鄉升級為高風險，疏附縣其他鄉鎮疫情風險等級定為中風險，其他縣市疫情風險等級定為低風險。新疆維吾爾自治區也已抽調600餘名核酸檢測人員緊急支援喀什，預計到10月27日將完成喀什地區全員核酸檢測。

當地官方消息指，新疆自治區黨委書記陳全國25日到喀什地區調研疫情防控，了解救治資源、醫療器械、藥品供應、流行病學調查等情況，並與無症狀感染者視像交談。新疆黨委常委、政法委書記王明山則於10月24日（首宗無症狀感染者通報當日）趕赴至發現疫情的喀什地區疏附縣。當晚，自治區黨委召開全區視像會議，安排部署疫情防控工作，與其他自治區領導不同的是，王明山是在疏附縣會場參加此次會議。

喀什疫情也受到外地關注，四川省疾控中心表示，10月25日起從喀什入（返）川實行隔離醫學觀察，如無必須，近期最好不前往新疆喀什地區。與喀什新冠肺炎病人和無症狀感染者行動軌跡有交集的人員，也應主動向所在社區報備相關情況，接受社區健康管理，按要求進行核酸檢測和血清抗體檢測。

（紅星新聞）