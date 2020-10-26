抗美援朝電影《長津湖》開拍　陳凱歌、林超賢、徐克聯合監製

在中美長期博弈的背景下，中國高調紀念抗美援朝70周年引發外界關注。抗美援朝電影《金剛川》23日在內地上映首日，票房就超過1億人民幣。而據新華社消息，抗美援朝電影《長津湖》於10月25日在北京開拍，預計明年上映。

由博納影業與八一電影製片廠等聯合攝製的電影《長津湖》於25日宣布開機。影片以長津湖戰役為背景，講述一個志願軍連隊在極寒嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵、為長津湖戰役勝利作出重要貢獻的故事。

據悉，影片由黃建新任總監製，陳凱歌、林超賢、徐克任聯合監製、聯合導演，吳京、易烊千璽領銜主演，計劃明年上映。

電影《長津湖》10月25日開拍。（微博）

長津湖戰役是抗美援朝戰爭第二次戰役中的一場戰役。志願軍第9兵團在朝鮮東北部長津湖包圍聯合國軍，令長津湖地區的美國第10軍十分意外，雙方此後在嚴寒氣候下展開殘酷戰鬥。志願軍因為凍傷、補給不足及武器裝備劣於美軍而受到嚴重損失，另一方面，美國第10軍此役後也從興南港的撤離，標誌著聯合國軍完全撤出了（北）朝鮮。

2020年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年，在中美長期博弈的背景下，「抗美援朝」的熱度極高，《上甘嶺》、《為了和平》等抗美援朝電影也相繼播出。

長津湖戰役中，志願軍發起進攻。（維基）

而此前的10月23日，紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年大會在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發表強硬講話，他說：「我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊。」在這一次講話中，習近平還提及美國政府派第七艦隊入侵台灣。

對此，《多維新聞》曾分析指，在美國不斷對中國進行極限施壓、大打「台灣牌」，台海局勢持續緊張的背景下，習近平的講話，明顯有警吿美台的意味。上述講話意味着，一旦美台在台灣問題上突破中國的主權和領土紅線，北京將像抗美援朝一樣不惜一戰。