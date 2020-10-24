抗美援朝金剛川｜首日票房過億任達華力撐　網民：似抄《鄧寇克》

近日中美關係持續緊張且升溫，今年又是韓戰（抗美援朝）70周年，引起中、美、韓等地市民翻看歷史。近日抗美援朝中國電影《金剛川》在內地現己上映，據知《金剛川》首日上映票房已過億，電影由管虎、郭帆、路陽執導，張譯、吳京、李九霄、魏晨主演，《金剛川》一上場就已刷新中國電影市場國產電影首日電影場次新紀錄，令中國網民感到十分熱血。

《金剛川》首日上映票房已破億。（官方圖片）

昨午（23日）任達華在微博上發文寫下︰「這麼短的時間，製作這麼棒的電影支持我的好朋友們，大家一起去看《金剛川》。」

任達華呼籲大家去睇《金剛川》，支持佢好朋友。（任達華微博）

《金剛川》以真實歷史為改編基礎，更是為了「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」作為獻禮片，通過三個角度來講述抗美援朝戰場中的故事。《金剛川》講到1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，志願軍在金城發動最後一場大型戰役，即金城戰役。他們為了在指定時間到達，向金城前線投放更多戰力，中國人民志願軍在金剛川上守衛「生命之橋」，以血肉之軀一次次修補戰火中的木橋。金剛橋的故事足足維持了7日7夜，架起了一座聯通前線和後勤的載重橋，補完再炸，炸完再補，中國人民志願軍前後7次在金剛川上修復這座37米長的橋。

基斯杜化路蘭2017年作品《鄧寇克大行動》。拍摄花絮（一条提供）

另一方面，都有人提及《金剛川》全片拍攝時間不到2個月，被指電影敘事手法混亂、又有鏡頭重複的問題，完全能看得出趕工的痕跡，更有人笑言《金剛川》只是在模仿基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《鄧寇克大行動》（Dunkirk）。