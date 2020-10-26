解放軍裝備單兵信息化系統　或已領先美國

央廣網「央廣軍事」官方微博不久前發佈了解放軍第78集團軍某合成旅訓練照片。照片中，解放軍裝甲步兵分隊士兵手腕上固定的手機狀終端設備。 《環球時報》日前發文表示，該設備可能是單兵信息化系統，也是這次實訓中進行信息通信訓練的一部分。環球時報又指，目前美國軍隊還沒有正式裝備單兵信息化系統，「在單兵信息化系統上，我們絕不會落後於美國陸軍」。

單兵信息化系統旨在為每一位士兵配備便捷的智能終端，能夠隨時監控每個士兵的地理位置和生理情況，同時配合5G實現即時數據傳輸，對士兵在戰場上遇到的所有情況進行分析，能夠大幅提高士兵戰場生存能力和情報收集能力。

這種設備還具有最重要的一個功能就是對無人設備的控制。分析稱，未來該信息化終端將成為無人機的大腦，擁有不可替代的作用。

實際上，這種設備此前在不少場合悄悄亮相過。早在2017年，北京軍民兩用技術展會上就出現過中國電子科技集團某所開發的智能手錶和智能手持終端。它具備除了視頻傳輸以外所有單兵信息化系統該有的功能。

美國陸軍在2018年測試的「奈特勇士」系統。（網絡圖片）

而美國也在很多年前就開始了對信息化作戰系統的探索，但是受限於時代環境下的整體科學技術，美軍的單兵信息系統一直就只是簡單的依託GPS（全球定位系統）的通訊系統。直到2018年美軍才開始嘗試用三星手機改裝成單兵信息系統，這個系統能夠實現位置跟蹤、拍攝和傳輸圖像、加密的語音和視頻通話、以及共享美軍戰術數據後台。但是這套裝備直到今天也還處於測試階段，從未見過有士兵裝備。

對此，《環球時報》在報道中指，「這表明，中國陸軍也在不停地探索新概念裝備的使用經驗，緊跟世界潮流。在單兵信息化系統上，我們絕不會落後於美國陸軍。」