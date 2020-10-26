羅瑞卿次子羅宇病逝美國　因「六四」出走被開除軍籍黨籍

中國獨立記者高瑜10月25日在Twitter轉發家屬訃聞，指中共元老羅瑞卿次子羅宇因病醫治無效，當地時間10月22日9時30分在美國逝世，享年76歲。 羅宇曾是解放軍大校，「六四」之後離開中國，並與香港影視明星狄娜結婚，著有《吿別總參謀部》一書。

高瑜10月25日在Twitter轉發羅宇家屬訃聞。

羅宇是中共開國大將、解放軍前總參謀長羅瑞卿次子，1944年生於延安，1963年入讀清華大學自動控制系。羅宇在文革期間入獄5年，1975年加入解放軍總參謀部裝備部空軍處。八十年代曾任總參航空裝備處處長（師級），赴美任戰機改裝聯絡組長，1988年回國授大校銜。

羅宇在1989年出席法國航空展，被裝備部高層指責逾期不歸，後來赴歐洲，宣布和中共體制分手，此後被開除軍籍、黨籍。

羅瑞卿，原名其榮，四川南充人，解放軍及中共領導人之一，曾任中共中央書記處書記、中國國務院副總理、解放軍總參謀長等黨、政、軍要職，授中國人民解放軍大將軍銜，文革中受迫害，1978年去世。

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羅宇1990年和香港明星狄娜（梁幗馨）結婚，參與其貿易公司業務，並撰寫個人回憶錄。2010年狄娜病逝香港後，他移居美國，著有《吿別總參謀部》一書，披露中共高層內幕。

羅宇在書中也透露不少與狄娜恩愛往事，感慨自己與狄娜是「來自不同世界的姻緣」，「是上天的眷顧」。