【美台軍售】中國外交部：制裁洛歇馬丁等3間美國軍工企業

中國外交部周一（26日）宣布制裁參與向台灣出售武器的美國軍工企業，包括洛歇馬丁、波音防務、雷神等公司。

中國外交部發言人趙立堅26日在外交部例行記者會上表示，正如中方多次指出，美方向台灣地區出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益。中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅宣布，為維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與對台軍售的洛歇馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國有關個人與實體實施制裁。

趙立堅強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國」原則的承諾和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台任何軍事聯繫，中方將繼續採取必要措施，捍衛國家主權和安全利益。

美國國防部當地時間21日表示，國務院已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器，包括11套由洛歇馬丁製造的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、135枚波音公司生產的魚叉增程型距外攻陸導彈（SLAM－ER）、6套裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙。

此外，美國國務院7月正式批准金額達6.2億美元的對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案。對此，中國外交部在7月14日表示堅決反對，並宣布向此次軍售主要承包商洛歇馬丁實施制裁。