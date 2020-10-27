胡錫進：大陸戰機要飛到台灣上空　要用美台聽得懂的語言教育他們

中國外交部10月26日宣布制裁參與對台軍售的三家美企。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進稱「就得讓美國這些軍火商付出代價」。 他提出，解放軍的戰機要飛到台灣島上空去宣示國家主權。他又警吿稱，屆時若台軍對解放軍戰機開火，就是戰爭爆發，那麼解放軍將對台軍給予毀滅性打擊。

胡錫進10月26日在其個人微信公號發文稱，台美關係近年快速升温，它與早些年台美慣性延續彼此關係有了性質上的不同，大陸決定性的反擊必然發生，而且事實上大陸方面的綜合反擊已經大範圍啟動，並在迅速產生效果。

大陸軍機近來頻繁繞台飛行。（台國防部）

他說，大陸從上世紀80年代就開始推行和平統一戰略，但從沒有放棄使用武力解決台灣問題，而軍事手段恰恰是大陸抑制「台獨」的王牌。

胡錫進表示，解放軍的戰機一定要飛到台灣島上空去宣示國家主權，展示履行反分裂國家法的堅定決心。大陸要明確警吿民進黨當局，如果台軍敢屆時對大陸飛越台灣島的軍機開火就意味着戰爭爆發，解放軍將對台軍給予毀滅性打擊。他稱：「說一千道一萬，都不如派解放軍戰機去台灣上空巡航所創造的信息更多，那將是對台獨勢力的根本打擊，是對台灣真實政治地位讓全世界都看得懂的宣示。」

對於美對台軍售，胡錫進強調，要讓民進黨當局買美國軍火，尤其是購買進攻性武器就得付出一些相應代價。

外交部早前宣布，制裁參加對台軍售的美國企業。（外交部網站）

他還說，台灣就是已被大陸力量圍困起來的孤島，用尋求美國支持搞「台獨」則是死路一條。「這是大陸的力量和14億中國人民意志共同決定的，台當局根本沒有逆潮流而動的本錢。這個局面實際上已經形成，需要我們把這個事實捅破，用台當局能聽得懂的語言。」

此前，美國國防安全合作局於10月21日宣布三筆對台軍售案，包括海馬斯多管火箭炮系統（HIMARS）、SLAM-ER增程型空對地導彈、F-16戰機新型偵察吊艙等，總價值約18.1億美元。

對此，中國外交部發言人趙立堅10月26日宣布，對參與此次對台軍售的洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense, Space & Security）、雷神（Raytheon）等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。