北京制裁雷神　港採用旗下空管系統　譚文豪：若響應制裁牽連大

美國國務院日前批准3項對台軍售，總值約18億美元，中方決定制裁洛歇馬丁（Lockheed Martin）、波音防務（Boeing Defense）和雷神（Raytheon）等對台軍售的美國企業，但未有透露制裁實施細節。 現時香港的航空交通管理系統，正是採用由雷神公司提供的「雷神AT3」，民航處於2016年斥資15億元購入。曾任民航機師的立法會議員譚文豪於Facebook撰文，質問港府是否要跟從相關制裁行動，若不跟隨可能被批評「排斥內地」。 他接受《香港01》查詢時表示，軍工企業提供的民用系統，由軍用系統降級而成，部分軍事專利或屬「軍民兩用」，除了空管系統外，天文台雷達、飛行服務隊零件等均可能使用到美國軍事專利，若港府要響應制裁，牽連甚大。至於中美關係惡化及「一國兩制」狀況，美國是否有機會出手禁止相關專利出口至香港，他稱不會排除此可能性。 《香港01》正向特首辦查詢。

曾任職國泰機師的立法會議員譚文豪。（資料圖片）

空管系統「雷神AT3」多次「死機」

美國國防部當地時間21日表示，國務院已經批准向台灣出售三款總值18億美元的武器；在北京，外交部發言人趙立堅今日（26日）回應指，美方嚴重違反「一個中國」原則及中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益，並宣布制裁參與向台灣出售武器的美國軍工企業。

香港現時採用的空管系統，由其中一間被制裁企業雷神公司提供，民航處於2016年11月啟用斥資15億元購入新空管系統「雷神AT3」，惟曾多次失靈，包括曾於去年8月一日兩度出現短暫故障，未能更新航機及相關航班資料，須轉用後備系統，導致離境航班一度停止起飛15分鐘。

譚文豪接受《香港01》查詢時解釋，由於部分由軍工企業提供的民用系統涉及軍事專利，故不會對部分國家出售，如美國向台灣出售的一套防止撞倒雀鳥的雷達，就不會向中方出售；而過往基於「一國兩制」，對港出售有關系統沒有受限。由於港府不同系統均購自美國或涉美國專利，譚文豪認為港府有需要做「body check」，列出清單及替代方案解決。

中國外交部發言人趙立堅宣布制裁參與向台灣出售武器的美國軍工企業。（Reuters）

港府曾兩度響應外交部制裁

早前因應美國財政部制裁包括林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍等11名中港官員，外交部同樣制裁在涉港問題上「表現惡劣」的11名政界人士，包括聯邦參議員魯比奧及克魯茲，並批評有關行徑公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政。港府亦有發聲明響應，稱會全力支持及配合執行中央政府對美方採取的反制措施。

另外，外交部在年初要求「美國之音」、《紐約時報》等5家美國媒體交還記者證，及不得在包括港、澳在內的中國境內繼續採訪工作。外國記者會曾要求港府澄清，確保在港外國記者可如常工作及不受中國政府干預，惟發言人沒有正面回應，只重申會為各國媒體和記者在港從事採訪工作提供便利，及因應每宗個案的情況處理。有《紐約時報》記者的工作許可於５月被入境處拒絕續簽。