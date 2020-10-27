美售台魚叉反艦導彈防衞系統　中方：將採必要措施捍衛安全利益

美國國防部當地時間周一（26日）宣布，國務院已經同意向台灣出售100套由波音製造的AGM-84魚叉反艦導彈防衞系統（Harpoon Coastal Defense Systems），總值超過23.7億美元（約183.6億港元）。 中國外交部發言人汪文斌周二（27日）回應稱，中方敦促美方撤銷有關對台軍售計劃，以免損害台海和平穩定。中方將採取「正當必要措施」捍衛國家安全利益。

魚叉反艦導彈。（波音官網）

汪文斌表示，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定、特別是「817公報」的規定，「干涉中國內政」。他聲稱，美國此舉「嚴重損害中國的主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出錯誤信號」，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方對此堅決反對。

汪文斌說，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，撤銷有關對台軍售計劃，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。他又說，中方將採取正當必要措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。

國台辦發言人朱鳳蓮則表示，民進黨當局頑固「以武謀獨」，只會進一步破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來更大禍害。

中國大陸國防部同日回應稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，攸關中方的核心利益，絕不容任何外來干涉。美國和台灣地區一些人妄圖以台制華、以武拒統，這是根本行不通的，最終必然是死路一條。中方強烈敦促美方立即取消對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫和售台武器，慎重處理涉台問題，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。解放軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，持續推進國家統一進程。

美方一周以來第2度宣布對台軍售

據早前報道，該項軍售包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射導彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習導彈，另外還包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發射器運輸器、25輛雷達卡車等。

這次是美方一周以來第2度宣布對台軍售，也是總統特朗普上任後第9度軍售。國務院官員表示，基於台灣關係法，美國向台灣提供必要的軍售，讓台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國政府上周已宣布對台灣出售三款總值18億美元的武器，包括11套由洛歇馬丁製造的高機動性多管火箭系統（HIMARS）、135枚波音公司生產的魚叉增程型距外攻陸導彈（SLAM－ER）、6套裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙。

在北京，當局周一宣布對洛歇馬丁、波音防務及雷神等美國企業，以及在售台武器中發揮惡劣作用的美國個人與實體實施制裁，以維護國家利益。